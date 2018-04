Championship. Znakomita akcja Kamila Grosickiego i niespodziewany remis

W 78. minucie reprezentant Polski założył rywalowi "siatkę", po czym dośrodkował w pole karne. Tam Ryan Bennett interweniował tak niefortunnie, że trafił do własnej bramki.

Hull po tej akcji objęło sensacyjne prowadzenie 2-1. Jednak już pięć minut później gola po dośrodkowaniu Barry'ego Douglasa - byłego piłkarza Lecha Poznań - strzelił Oskar Buur Rasmussen. W pierwszej połowie bramkę dla gospodarzy zdobył Diogo Jota, a dla gości David Meyler (obie padły z rzutów karnych).

Hull zajmuje 18. miejsce w tabeli z 7 pkt przewagi nad strefą spadkową (choć 22. Barnsley ma jeszcze zaległe spotkanie do rozegrania). Wolverhampton jest liderem i jest na znakomitej drodze do awansu do Premier League. W 40 kolejkach zdobyło 86 pkt, ma aż 11 pkt przewagi nad trzecim Fulham na sześć kolejek przed końcem sezonu.

W 31 spotkaniach Championship Grosicki strzelił sześć goli i zaliczył pięć asyst.