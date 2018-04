Premier League. Alan Pardew zwolniony z WBA

eurotram 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Nie dziwię się; 10 pkt. do bezpiecznego miejsca oznacza,że dziś można śmiało powiedzieć: WBA praktycznie już spadło.Pewnie zadaniem nowego trenera jest zrobić co się da, ograć jeszcze w tych kilku meczach młodzież i przygotowac się jak najlepiej i najszybciej do startu w Championship tak,by za rok wrócić. Sytuacji Krychy to nie zmienia,bo i tak wraca po sezonie do PSG i I TAK będzie musiał szukać nowego klubu i to takiego,w którym trener będzie wiedział jak go najlepiej wykorzystać.