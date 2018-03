Znana przyszłość Sergio Aguero. Napastnik wróci do Argentyny

Wraz ze zbliżającym się mundialem w Argentynie narasta presja. Mimo problemów jakie ma drużyna Albicelestes, kibice oczekują, że reprezentacja będzię głównym kandydatem w walce o tytuł najlepszej drużyny globu.



W ostatniej rozmowie z Fox Sports Argentina Sergio Aguero mówił o reprezentacji, oczekiwaniach na mundialu i swojej przyszłości w Manchesterze City.



- Jestem wdzięczny, że mogę grać w drużynie narodowej. Jedyny sposób, w jaki mogę spłacić zaufanie, to pomoc w zdobyciu mistrzostwa świata - powiedział 29-latek.



Gwiazdor Manchesteru City zażartował również, że lepiej byłoby dla niego, gdyby do kadry narodowej nie został powołany Gonzalo Higuain.



Argentyńczyk przyznał jakie ma plany po wygaśnięciu umowy z The Citizens. - Wraz z zakończeniem mojego kontraktu z Manchesterem City, wrócę do Argentyny, do Independiente - przyznał Aguero.





Aguero jest wychowankiem Independiente, z którego przeszedł do Atletico Madryt w 2006 roku za 21 milionów euro. W obecnym sezonie Argentyńczyk zagrał w 37 meczach Manchesteru City we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 30 goli i zaliczył 7 asyst. Jego kontrakt z The Citizens wygasa z końcem czerwca 2020 roku.