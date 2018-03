Premier League. Jose Mourinho zadziwił. 12-minutowy monolog podczas konferencji prasowej

"Czerwone Diabły" w tym tygodniu odpadły z Ligi Mistrzów po porażce 1-2 z Sevillą w 1/8 finału na własnym boisku (0-0 w pierwszym meczu).

- Istnieje coś takiego, co nazywam dziedzictwem futbolowym. Po raz ostatni Manchester wygrał LM w 2008 roku. W finale grał w 2011 roku. Od tej pory w 2012 roku odpadł w fazie grupowej. W 2013 po porażce z moim Realem w 1/8. W 2014 w ćwierćfinale. W 2015 roku nie grał w pucharach. W 2016 wrócili do LM, odpadli w fazie grupowej, po czym z Ligi Europy. W 2017 zagrali w Lidze Europy i wygrali ją ze mną, by wrócić do LM. W 2018 wygrana grupa LM z 15 pkt na 18 możliwych i porażka w domu w 1/8 finału - tłumaczy Mourinho.

- Więc w siedem lat z czterema różnymi menedżerami zespół raz nie zakwalifikował się do pucharów, dwa razy odpadł w fazie grupowej, a najlepszy wynik to ćwierćfinał To jest dziedzictwo futbolowe. Za to ostatnie mistrzostwo Manchester zdobył w 2013 roku. Od tej pory zajmował 7., 4., 5. i 6. miejsce. Więc w ostatnich czterech latach najlepszym miejscem było czwarte. To jest dziedzictwo futbolowe.

- Gdy przyszedłem do Realu Madryt, wiecie ilu piłkarzy grało w ćwierćfinale LM? Xabi Alonso z Liverpoolem, Iker Casillas z Realem i Cristiano Ronaldo z Realem. Wszyscy inni nie grali nawet w ćwierćfinale. To dziedzictwo futbolowe. W ćwierćfinałach LM od zawsze grają cztery kluby. Barcelona, Real, Juventus i Bayern. Czasami pojawia się jakiś klub jak mój Inter czy Monaco w poprzednim sezonie.

- To nie znaczy, że nie dogonimy innych. Wygrałem LM z Interem, nie wygrałem LM z Realem Madryt czy z Barceloną, mając Ronaldo albo Messiego. Nigdy nie prowadziłem Messiego, a mając Ronaldo nie udało się wygrać LM. W Manchesterze możemy to zrobić i bez wątpienia będziemy walczyć.

Dziennikarze zwrócili Mourinho uwagę na to, że istnieje różnica pomiędzy odpadnięciem z Barceloną czy z Realem a Sevillą, czyli zespołem, który w hiszpańskiej La Lidze ma ujemny bilans bramkowy (-6). - Odpadliśmy z bardziej utytułowanym zespołem od Manchesteru w ostatnich siedmiu latach. To zespół z olbrzymią historią w rozgrywkach pucharowych, grają w finale Pucharu Hiszpanii. Odpadliśmy z zespołem, który wyeliminował w dwumeczu Atletico Madryt. Mają doświadczenie na najwyższym poziomie, co tydzień grają z Realem, Valencią, Atletico, Barceloną, przeciwko najlepszym piłkarzom.