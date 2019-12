Na początku grudnia Piast Gliwice wygrał z rezerwami Legii 2:0 i awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. Oburzony postawą kibiców Legii był wówczas trener mistrzów Polski - Waldemar Fornalik. - Pluli w kierunku naszej ławki rezerwowych, wyzywali nas. Liczba wulgaryzmów, która padła z trybun w trakcie meczu, była zatrważająca. Dawno się z czymś takim nie spotkałem. Jest to tym bardziej przykre, że w Legii zagrało wielu młodych chłopaków, wielu także siedziało na trybunach. A my wszyscy musieliśmy tego wysłuchiwać - przyznał zniesmaczony Fornalik.

Okazuje się, że Komisja Dyscyplinarna PZPN rozpatrzyła tę sprawę i nałożyła na rezerwy Legii karę związaną z zachowaniem kibiców na meczu 1/8 finału Pucharu Polski. Za karygodne zachowanie fanów, kibice Legii nie będą mogli uczestniczyć w dwóch wyjazdowych meczach III ligi w rundzie wiosennej z udziałem Legii II. Oznacza to również, że sektor gości będzie zamknięty na derbowym meczu Polonii Warszawa z Legią II.