- To jest dramat! Tu się nie dało grać w piłkę. Ja za małolata grałem na lepszych boiskach. Nie dało się, no nie dało. Ale najważniejsze, że wywozimy stąd zwycięstwo. Tylko to nas interesowało, bo praktycznie do pierwszego gwizdka nie wiedzieliśmy, czy mecz się odbędzie na tej murawie. To jest skandal. To nie są rozgrywki o Puchar Wójta. Nawet u siebie na wsi nie mam takiego boiska - grzmiał w wywiadzie dla Polsatu Sport Tymoteusz Puchacz, piłkarz Lecha Poznań. Natychmiast odpowiedział mu Mateusz Borek, a chwilę później Zbigniew Boniek.

Boniek i Borek odpowiedzieli Puchaczowi

- Tymku drogi, gratuluję ci pięknej bramki, ale posłuchaj wujka Mateusza. Grało się kiedyś na gorszych boiskach, grało się w błocie, grało się na żużlu i się nie narzekało. Ja wiem, że młode pokolenie przyzwyczaiło się do sztucznej trawy, do perfekcyjnych muraw. Ale prawda jest jedna: im człowiek ma lepszą technikę użytkową, tym szybciej poradzi sobie z trudnymi warunkami - odpowiedział natychmiast Mateusz Borek. Słowami Puchacza oburzony był też Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. - To ja z chęcią do kolegi Puchacza na wieś przyjadę. Gratuluję bramki i awansu. Widziałem też czasami gorszą murawę w Poznaniu. Grać i nie płakać, please - napisał Boniek na Twitterze.

Lech Poznań wygrał w Boguchwale ze Stalą Stalowa Wola 2:0, ale miał duże problemy w starciu z drugoligowcem. Gdyby nie świetnie broniący Mickey van der Hart, to zespół Dariusza Żurawia mógłby wracać do Poznania w dużo gorszych humorach.

