kiesier 17 minut temu Oceniono 1 raz 1

"Obiekt śmieszny" - co to za określenie?? Zamiast szacunku dla drużyny z drugiej ligi która zaszła tak wysoko obśmiewa się ich stadion.



Śmieszniejsze (albo tragicznie śmieszne) jest to że w 38mln kraju mającym stadiony za setki mln zł najlepsze drużyny ekstraklasy dostają łomot od klubów grających na właśnie takich "śmiesznych obiektach".