Mecze 1/16 finału Pucharu Polski zostały rozegrane między 29 a 31 października. Awans do kolejnej fazy rozgrywek wywalczyło 8 klubów z ekstraklasy: Cracovia, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, Piast Gliwice, ŁKS Łódź, Raków Częstochowa i Zagłębie Lubin. Stawkę uzupełniły: Górnik Łęczna, GKS Tychy, Błękitni Stargard, Miedź Legnica, Legia II Warszawa, Stal Mielec, Stal Stalowa Wola i Stomil Olsztyn.

Pary 1/8 finału Pucharu Polski rozlosowano w siedzibie PZPN we wtorek, 5 listopada. Wiemy już, że na początku grudnia dojdzie do dwóch pojedynków drużyn z ekstraklasy, a więc Lechii Gdańsk z Zagłębiem Lubin i Cracovii z Rakowem Częstochowa. Legia Warszawa zagra z Górnikiem Łęczna, a mistrz Polski - Piast Gliwice - uda się do stolicy na mecz z drugą drużyną Legii.

Pary 1/8 finału Pucharu Polski (2019/2020):

Stal Stalowa Wola - Lech Poznań

Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin

GKS Tychy - ŁKS Łódź

Cracovia - Raków Częstochowa

Legia II Warszawa - Piast Gliwice

Błękitni Stargard - Stal Mielec

Górnik Łęczna - Legia Warszawa

Miedź Legnica - Stomil Olsztyn

Mecze 1/8 finału Pucharu Polski zostaną rozegrane 3 i 5 grudnia. Przed każdą kolejną rundą zostanie przeprowadzone losowanie par. Finał Pucharu Polski zostanie rozegrany 2 maja 2020 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Tytułu broni Lechia Gdańsk, która w ostatnim finale pokonała Jagiellonię Białystok 1:0. Zwycięzca rozgrywek Pucharu Polski otrzyma nagrodę w wysokości 3 mln złotych. Pula nagród to ponad 6,5 mln złotych.

