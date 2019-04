ravesky 19 minut temu 0

Akurat przy nieuznanej bramce decyzja słuszna, nie było ręki Mladenovicia. Ale mnie ciekawi, dlaczego szanowny pan międzynarodowy sędzia Marciniak nie raczył nawet podejść do VARu przy dźwigni na Petrasku... To jest dopiero skandal, zwłaszcza że to było na żółtą, a faulujący Mladenović już ją miał. Także nie dość, że karny, to jeszcze Lechia kończyłaby w 10.