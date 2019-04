Raków Częstochowa to rewelacja tej edycji Pucharu Polski. Lider tabeli I ligi w 1/16 finału poradził sobie z Lechem Poznań, a w ćwierćfinale wyeliminował Legię Warszawa. Podopieczni Marka Papszuna wygrali na własnym stadionie z mistrzami Polski 2-1 (bramki dla gospodarzy strzelali: Piotr Malinowski i Andrzej Niewulis).

– Dokonaliśmy czegoś, co wydawało się niemożliwe. Ograliśmy mistrza Polski i uważam, że zrobiliśmy to w dobrym stylu. Przeciwnik nie stworzył sobie zbyt wielu szans, a spotkanie było wyrównane. Moi zawodnicy wykonali tytaniczną pracę, by nie dać zawodnikom Legii rozwinąć skrzydeł – mówił po meczu z Legią Papszun.

Jeśli w Częstochowie nie dojdzie do jakiegoś tąpnięcia, w przyszłym sezonie Raków zobaczymy w Lotto Ekstraklasie. Na 7 kolejek przed końcem rozgrywek „Czerwono-Niebiescy” mają 9 punktów przewagi nad drugim ŁKS-em Łódź.

W poprzedniej rundzie Lechia Gdańsk mierzyła się na wyjeździe z inną ekstraklasową drużyną – Górnikiem Zabrze. Zespół Piotra Stokowca zameldował się w 1/2 finału po bramkach Michała Maka i Tomasza Makowskiego.

Raków przystąpi do dzisiejszego meczu z Lechią po ligowej porażce ze Stalą Mielec (1:3). Z kolei Lechia poradziła sobie w 29. kolejce Ekstraklasy z Lechem Poznań (1:0).

Wczoraj do finału Pucharu Polski, który odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym, awansowała Jagiellonia Białystok. Białostoczanie pokonali u siebie Miedź Legnicę 2:1.

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk. Gdzie oglądać półfinał Pucharu Polski? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV meczu Rakowa Częstochowa z Lechią Gdańsk przeprowadzi Polsat Sport. W Internecie półfinałowe spotkanie obejrzymy na platformie Ipla. Studio rozpocznie się o godzinie 17, a na stadion przeniesiemy się o godz. 18:00.