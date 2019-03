meczy.koza 4 godziny temu Oceniono 6 razy -6

no to mamy "wielki" finał PP na Narodowym Miedź - Raków i 5 tys kibiców :D

a w następnym roku PZPN wycofa się rakiem z pomysłu grania jednego meczu na każdym szczeblu rozgrywek.

Polska to nie Anglia, gdzie połowa ligi to markowe drużyny i tam mogą sobie grać jeden mecz, bo w zasadzie każdy układ finałowej pary ściągnie komplet na Wembley.

jak Rudy zobaczy, że będzie musiał jeszcze dołożyć do tej imprezy na Narodowym, bo kasa za bilety to tylko na waciki wystarczy to szybko wróci do dwóch meczów od ćwierćfinału.