Arka Gdynia w wielkim finale Pucharu Polski! Szalona radość

Wchodzi facet do baru w Gdyni i krzyczy od progu:

– Wszyscy kibice Arki to pedały.



Przy jednym stoliku odsuwa się krzesło, wstaje koleś i mówi:

– Wiesz gnojku, że nieźle mnie właśnie wkur....?

– A co? Jesteś kibicem Arki?

– Nie, pedałem