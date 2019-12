Zagłębie Sosnowiec - Bruk-Bet Termalica 1:0

Zagłębie Sosnowiec przerwało passę dwóch przegranych z rzędu i w piątek na własnym stadionie zwyciężyło z Bruk-Bet Termaliką. Zagłębie było stroną dominującą w piątkowym starciu, ale swoją przewagę udokumentowało dopiero w 78. minucie. Gola na wagę trzech punktów zdobył Fabian Piasecki, który w tym sezonie wpisał się już dziesiąty raz na listę strzelców. Obie drużyny sezon zakończą w środku tabeli.

PGE Stal Mielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1

Początek spotkania należał do gospodarzy. Mateusz Żyro wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i otworzył wynik meczu. Po chwili było już 2:0. Stal przeprowadziła składną akcję i wykorzystała błędy Podbeskidzia. Na listę strzelców wpisał się Mateusz Mak. Goście się nie poddali i ciągle dążyli do bramki kontaktowej. Świetnie w bramce spisywał się Damian Primel. Dobrego dnia nie miał Karol Danielak, który nie trafił do pustej bramki. Przed przerwą jednak Podbeskidzie zdobyło bramkę po rzucie karnym. W drugiej połowie goście wciąż starali się atakować, a Stal nastawiła się na kontry. Wynik meczu jednak się nie zmienił i w meczu na szczycie lepsi okazali się gracze z Mielca.

GKS Jastrzębie - Stomil Olsztyn 1:2

GKS Jastrzębie do soboty była jedyną pierwszoligową drużyną, która nie przegrała na własnym stadionie. Zmieniło się to w 20. kolejce. Na początku wydawało się, że GKS ma wszystko pod kontrolą, bowiem w 3. minucie gola zdobył Jakub Wróbel. Do przerwy był jednak remis 1:1, a w 88. minucie rzut karny na gola zamienił Grzegorz Lech. Tym samym Stomil zanotował 7 wygraną w tym sezonie, a GKS 4 porażkę.

Chojniczanka Chojnice - Olimpia Grudziądz 1:3

Ciężka zima przed Chojniczanką Chojnice, która w sobotę przegrała kolejny mecz i nadal znajduje się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. Tym razem punkty z Chojnic wywiózł beniaminek z Grudziądza. Olimpia w ostatnich 3 spotkaniach zdobyła 7 punktów i plasuje się w górnej części ligowej tabeli. To z pewnością jedno z zaskoczeń tego sezonu i w Grudziądzu mają powody do zadowolenia.

Sandecja Nowy Sącz - Puszcza Niepołomice 0:1

Puszcza Niepołomice złapała oddech przed zimową przerwą. Podopieczni Tomasza Tułacza w końcu zdobyli trzy punkty i to na trudnym terenie w Nowym Sączu. Trzy punkty zapewnił Jose Embalo, który wykorzystał rzut karny. Sandecja natomiast odniosła pierwszą porażkę od trzech spotkań i 2019 rok skończy mniej więcej w środku stawki.

Radomiak Radom - GKS Bełchatów 2:0

Radomiak Radom od trzech kolejek pozostawał niepokonany, jednak beniaminek w tym czasie nie odniósł żadnego zwycięstwo. Trzy punkty udało się zdobyć w ostatnim meczu w 2019 roku. Wynik spotkania z GKS-em Bełchatów szybko otworzył Mateusz Michalski strzałem z dystansu. W 49. minucie Patryk Mikita wykorzystał rzut karny i na tablicy widniał wynik 2:0 dla gospodarzy. Bełchatowianie nie potrafili nawiązać walki i to Radomiak mógł cieszyć się z wygranej.

Warta Poznań - Wigry Suwałki 3:0

Pewne zwycięstwo zanotowała Warta Poznań, która jest samodzielnym liderem Fortuna 1 Ligi z dwupunktową przewagą. Warciarze tym razem zdobyli trzy punkty w starciu z Wigrami Suwałki. Mecz mógł się potoczyć różnie, bo jeszcze przed przerwą Wigry miały rzut karny przy wyniku 1:0, ale Joel Huertas nie trafił w światło bramki. Warta w drugiej połowie udokumentowała swoją przewagę i nie dała żadnych szans Wigrom, które znajdują się w strefie spadkowej.

Odra Opole - GKS Tychy 0:0

Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Odry z GKS-em Tychy. Dla tyszan był to trzeci remis z rzędu, a dla Odry czwarty mecz z rzędu bez porażki. Wcześniej drużyna z Opola wygrała trzy spotkania i znacznie zbliżyła się do bezpiecznej strefy. Z kolei podopieczni Ryszarda Tarasiewicza są blisko miejsca barażowego i wiosną mogą jeszcze wiele zdziałać.

Chrobry Głogów - Miedź Legnica 0:2

Ostatni ligowy mecz Fortuna 1 Ligi w 2019 roku przyniósł wygraną Miedzi Legnica. Podopieczni Dominika Nowaka wyszli na prowadzenie tuż przed przerwą, kiedy to Jakub Łukowski wpisał się na listę strzelców. W drugiej połowie Marquitos podwyższył wynik i to Miedź mogła cieszyć się z trzech punktów. Drużyna z Legnicy 2019 rok kończy na 6. miejscu, natomiast Chrobry na 15. lokacie.