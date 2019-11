Przed nami ostatnia w tym roku kolejka Fortuna I Ligi. W 20. serii dojdzie m.in. do hitowego starcia trzeciej w tabeli Stali Mielec z wiceliderem - Podbeskidziem Bielsko-Biała. Jakie jeszcze mecze będziemy mogli obejrzeć w najbliższy weekend?

Zagłębie Sosnowiec - Bruk-Bet Termalica - 29 listopada, godz 18:00

Ligowe ostatni w 2019 roku zaczynamy meczem Zagłębia Sosnowiec z Bruk-Bet Termaliką. Obie drużyny plasują się w środkowej części ligowej tabeli, ale to Bruk-Bet przy ewentualnej wygranej mógłby znacząco zbliżyć się do miejsca barażowego. Zagłębie z kolei przegrało ostatnie dwa spotkania z rzędu i zrobi wszystko, aby w lepszych humorach zakończyć ten piłkarski rok.

PGE Stal Mielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała - 30 listopada, godz. 12:40 (Polsat Sport i IPLA)

To hitowe starcie w Fortuna 1 Lidze! Obie drużyny w ostatnich tygodniach prezentują naprawdę wysoką formę i zajmują 2. oraz 3. pozycję. W pierwszej rundzie to Podbeskidzie na własnym stadionie okazało się wyraźnie lepsze od Stali. Teraz jednak "Górale" przystąpią do sobotniego spotkania bez swoich dwóch podstawowych obrońców - Bartosza Jarocha i Dmytro Bashlaia. Czy Krzysztofowi Brede uda się w odpowiedni sposób zastąpić brakujące ogniwa?

GKS Jastrzębie - Stomil Olsztyn - 30 listopada, godz. 13:00

GKS Jastrzębie to jedyna drużyna w Fortuna 1 Lidze, która nie przegrała w tym sezonie meczu domowego! Podopieczni Jarosława Skrobacza zanotowali także najmniejszą liczbę porażek spośród wszystkich drużyn. To powoduje, że klub plasuje się na wysokim 5. miejscu w ligowej tabeli. Stomil z kolei wciąż szuka formy z początku sezonu i wygrana w Jastrzębiu pozwoliłaby na spokojną pracę zimą.

Chojniczanka Chojnice - Olimpia Grudziądz - 30 listopada, godz. 16:00

Na pierwsze punkty w roli trenera Chojniczanki czeka wciąż Zbigniew Smółka. Sytuacja zrobiła się już bardzo nerwowa, bo Chojniczanka spadła na ostatnie ligowe miejsce. Do bezpiecznej strefy traci cztery punkty, więc pewne jest, że drużyna z Chojnic zimę spędzi na miejscu spadkowym. Wygrana z Olimpią pozwoli jednak złapać kontakt z pozostałymi drużynami. Beniaminek z Grudziądza to jedna z rewelacji tego sezonu. Mecz w Chojnicach zapowiada się więc emocjonująco.

Sandecja Nowy Sącz - Puszcza Niepołomice - 30 listopada, godz. 17:00

Wygranej w Nowym Sączu będzie szukać Puszcza, która w tygodniu wywiozła punkt z Jastrzębia. Sandecja jednak w ostatnim czasie znacząco poprawiła grę na własnym obiekcie i zawodnicy Tomasza Tułacza nie będą mieli łatwego zadania. Trzy punkty drużynie z Niepołomic jednak bardzo by się przydały, bo dół tabeli zbliża się do nich bardzo szybko.

Radomiak Radom - GKS Bełchatów - 1 grudnia, godz. 12:40 (Polsat Sport i IPLA)

Przed tygodniem GKS Bełchatów na własnym stadionie niemal nie zatrzymał lidera z Poznania. Teraz beniaminek na wyjeździe zmierzy się z kolejną drużyną z czuba tabeli. Radomiak jednak w ostatnim czasie wyraźnie spuścił z tonu i w 4 meczach zdobył tylko 3 punkty. Co prawda, ostatnie trzy mecze zakończyły się remisami, ale klub z Radomia ostatni raz wygrał przeszło miesiąc temu. GKS natomiast chciałby odnieść trzecią wygraną z rzędu na wyjeździe.

Warta Poznań - Wigry Suwałki - 1 grudnia, godz. 13:30

Ciężki sprawdzian czeka na Wigry Suwałki, które na wyjeździe zmierzą się z liderem. "Warciarze" co prawda w tym sezonie stracili już punkty w Grodzisku Wielkopolskim, ale Wigry na wyjazdach spisują się bardzo przeciętnie. Co prawda, dwa tygodnie temu wygrali pewnie z Chojniczanką Chojnice, ale było to dopiero ich drugie wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie.

Odra Opole - GKS Tychy - 1 grudnia, godz. 15:00

Odra notuje fantastyczną końcówkę roku. Drużyna, która przez większość sezonu zajmowała ostatnie miejsce w ligowej tabeli, zwyciężyła w trzech meczach z rzędu. W niedzielę faworytem w Opolu nie będzie więc wcale GKS Tychy, który jednak pozostaje niepokonany od 18 października. Odra jednak na własnym stadionie w ostatnim czasie wygrała z Bruk-Betem i Miedzią Legnica. Tyszanie nie mogą więc zlekceważyć rywala.

Chrobry Głogów - Miedź Legnica - 1 grudnia, godz. 19:30

Na zakończenie roku w Fortuna 1 Lidze na kibiców czekać będzie derbowe starcie. W nieco lepszych humorach do tego starcia podejdą gospodarze, którzy w tygodniu potrafili wyrwać punkt Olimpii Grudziądz. Miedź Legnica z kolei w ostatnich dwóch spotkaniach straciła aż 6 bramek i przegrała zarówno z Sandecją Nowy Sącz, jak i Odrą Opole. Dla obu drużyn jest to niezwykle ważne starcie, bo Chrobry może oddalić się od strefy spadkowej, a Miedź zbliżyć do miejsca barażowego o awans.