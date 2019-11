Miedź Legnica - Radomiak Radom - 2 listopada, godz. 12:40 (Polsat Sport i IPLA)

Miedź w tym sezonie nie doznała na własnym stadionie porażki. Podopieczni Dominika Nowaka w lidze nie spisują się ostatnio jednak najlepiej, bo przegrali w Tychach i zremisowali w Bełchatowie. We wtorek Miedź musiała zagrać 120 minut w 1/16 finału Pucharu Polski z GKS-em Jastrzębie, ale ostatecznie to Miedzianka cieszyła się z awansu. Radomiak z kolei w tygodniu przegrał z tyskim GKS-em, lecz wydaje się, że to beniaminek, który jest liderem wciąż jest stawiany w roli faworyta.

Olimpia Grudziądz - Odra Opole - 2 listopada, godz. 17:00

Od trzech meczów wygrać nie mogą gracze Olimpii. Wydaje się, że Odra to idealny rywal na przełamanie, jednak drużyna z Opola ostatnio potrafiła sprawić niespodziankę i wygrać z PGE Stalą Mielec, wciąż jednak zajmują ostatnie miejsce w lidze. Odra do bezpiecznego miejsca traci 7 punktów.

Bruk-Bet Termalica - GKS Jastrzębie - 2 listopada, godz. 18:00

Czwartą wygraną z rzędu będą chcieli odnieść gracze GKS Jastrzębia. Bruk-Bet ostatnie tygodnie ma naprawdę bardzo dobre, jednak przed tygodniem w Radomiu nie udało się zdobyć żadnych punktów. GKS z kolei awansował do ścisłej czołówki ligi, więc emocji w Niecieczy nie zabraknie.

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Sandecja Nowy Sącz - 3 listopada, godz. 12:40 (Polsat Sport i IPLA)

Sandecja w tygodniu przegrała w Pucharze Polski z Błękitnymi Stargard, dlatego podopieczni Tomasza Kafarskiego zrobią wszystko, aby w niedzielę sprawić niespodziankę. Zadanie będzie jednak trudne, bo Sandecja w tym sezonie ma problem z grą na wyjazdach, a Podbeskidzie na własnym stadionie prezentuje wysoką formę.

Warta Poznań - Chojniczanka Chojnice - 3 listopada, godz. 13:00

Trudne zadanie czeka Chojniczankę, która punktów będzie szukać w starciu z wiceliderem. Chojniczanka znajduje się w strefie spadkowej i w ostatnich trzech spotkaniach straciła aż 8 bramek. Czy tym razem drużyna z Pomorza zachowa czyste konto i sprawi niespodziankę?

Puszcza Niepołomice - GKS Bełchatów - 3 listopada, godz. 15:00

Smaku wyjazdowej wygranej w tym sezonie nie zaznali jeszcze gracze z Bełchatowa. Tym razem przyjadą do Niepołomic, gdzie tamtejsza Puszcza wygrała u siebie tylko jeden raz. Wydaje się więc, że łatwiejszego terenu do przełamania GKS nie znajdzie.

Dla obu drużyn jest to niezwykle ważny mecz, ponieważ obie mają po 18 punktów, a strefa spadkowa jest blisko.

GKS Tychy - Stomil Olsztyn - 3 listopada, godz. 15:00

Na kolejny dobry mecz na własnym stadionie czekają tyscy kibice. GKS zmierzy się ze Stomilem Olsztyn, który w czwartek w serii rzutów karnych wyeliminował z Pucharu Polski Wisłę Płock. Wygraną w pucharze zanotowali także gracze Ryszarda Tarasiewicza, którzy wygrali w Radomiu.

Wigry Suwałki - Chrobry Głogów - 3 listopada, godz. 16:00

Chrobry Głogów wygrał trzy domowe mecze z rzędu i wydostał się ze strefy spadkowej. Teraz przed piłkarzami z Głogowa ważny wyjazd do Suwałk. Wigry przegrały ostatnie dwa mecze i znalazły się w strefie spadkowej. Wigry jednak zdecydowanie lepiej punktują u siebie niż na wyjazdach.

PGE Stal Mielec - Zagłębie Sosnowiec - 3 listopada, godz. 17:00

Ligowego przełamania poszukają gracze Stali Mielec, którzy w tygodniu wygrali 2:0 z Pogonią Szczecin. Stal jednak przegrała ostatnie dwa ligowe starcia - z Odrą i Chrobrym, i spadli w ligowej tabeli. Jeżeli gospodarze myślą o tym, aby bezpośrednio awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej to nie mogą pozwalać sobie na takie serie.