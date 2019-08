Przemysław Bargiel zadebiutował w ekstraklasie w kwietniu 2016 r., w wieku zaledwie 16 lat. O nastoletnim pomocniku Ruchu Chorzów zrobiło się na tyle głośno, że rok później trafił do młodzieżowych drużyn AC Milan ("Niebiescy" zainkasowali na transferze ok. 500 tysięcy euro). W minionym sezonie zawodnik udał się na wypożyczenie do grającej w Serie B Spezii Calcio, w której również mógł liczyć jedynie na grę w drużynie U-19.

Przemysław Bargiel wróci do Polski? Młody pomocnik AC Milan może trafić do GKS-u Jastrzębie

Jak informuje katowicki "Sport" Bargiel ponownie zostanie wypożyczony z Milanu, jednak tym razem nie dołączy do żadnego z włoskich klubów. Młodzieżowy reprezentant Polski ma bowiem spędzić najbliższe pół roku w I-ligowym GKS-ie Jastrzębie.

"Przed kilkoma dniami z trenerem pierwszoligowego GKS-u Jastrzębie Jarosławem Skrobaczem skontaktował się menedżer Bargiela, Kamil Zieleźnik. W miniony poniedziałek (26 sierpnia) [...] obie strony doszły do porozumienia, na mocy którego Przemysław Bargiel ma zostać wypożyczony do GKS-u Jastrzębie do końca grudnia br. Jeżeli obie strony będą zadowolone ze współpracy, umowa może zostać przedłużona" - pisze dziennikarz "Sportu" Bogdan Nather. Po 6 rozegranych kolejkach jastrzębski klub plasuje się na 13. pozycji w tabeli I ligi.

Od kilku lat Bargiel występuje kolejnych rocznikach młodzieżowej reprezentacji Polski. Łącznie w kadrach: U-15, U-16, U-17, U-18, U-19 zanotował 30 meczów, w których strzelił 5 bramek.