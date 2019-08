Bayern 2:2 Hertha, zobacz gole z otwarcia Bundesligi

Odra Opole - Stomil Olsztyn 0:1

Odra Opole wciąż pozostaje bez wygranej w sezonie 2019/2020. Mariusz Rumak dokonał wielu zmian w wyjściowym składzie w porównaniu ze starciem z GKS-em Tychy, jednak efektu w postaci punktów nie udało się uzyskać. Stomil z kolei wygrał drugie spotkanie z rzędu i po początkowych porażkach może z optymizmem spoglądać w przyszłość.

Chrobry Głogów - Puszcza Niepołomice 0:1

Z kryzysu wyjść nie może także Chrobry Głogów, który przegrał z Puszczą Niepołomice. Wydawało się, że w Głogowie mecz zakończy się bezbramkowym remisem, jednak goście oddali w samej końcówce jeden strzał... i zdobyli bramkę. Autorem tego trafienia został Jakub Bąk.

Sandecja Nowy Sącz - GKS Tychy 1:0

W Nowym Sączu spotkanie również rozstrzygnęło się w końcówce. Zwycięską bramkę zdobył w 85. minucie Mateusz Klichowicz. W drugiej połowie to tyszanie mieli doskonałą okazję, ale w zamieszaniu w polu karnym dobrze spisał się golkiper Sandecji, któremu pomógł także słupek. Dużo okazji bramkowych było także w pierwszej połowie, ale wówczas dobre interwencje notowali bramkarze.

PGE Stal Mielec - Olimpia Grudziądz 2:0

Stal Mielec przełamała swoją niemoc, która trwała od dwóch spotkań. Tym razem jednak zawodnicy Artura Skowronka odnieśli zwycięstwo. Do Mielca przyjechała Olimpia, która w poprzedniej kolejce przegrała z Chojniczanką Chojnice. Pierwsi zagrożenie stworzyli goście, jednak nie znaleźli drogi do bramki. Do przerwy było już 2:0, bo Stal popisała się bardzo dobrą skutecznością. Gospodarzom udało się także zatrzymać duet Omran Haydary - Tiago Alves.

Chojniczanka Chojnice - Bruk-Bet Termalica 1:0

W Chojnicach można mówić o pewnej niespodziance. Lider z Niecieczy przegrywał już od 3. minuty. Czasu na odrobienie strat było zatem sporo, jednak ta sztuka nie udała się podopiecznym Piotra Mandrysza. Dodatkowo od 61. minuty Bruk-Bet grał o jednego zawodnika więcej, bo drugą żółtą kartkę obejrzał Michal Obrocnik. Bruk-Bet pierwszy raz w tym sezonie stracił bramkę i... od razu przegrał spotkanie. Chojniczanka po efektownej wygranej 5:3 z Olimpią Grudziądz i pokonaniu Bruk-Bet Termaliki udowadnia, że w tym sezonie może powalczyć o miejsca gwarantujące conajmniej grę w barażu o awans.

Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica 1:0

W Sosnowcu kibice oglądali otwarte spotkanie, w którym lepsi okazali gospodarze. Obie drużyny stworzyły wiele sytuacji, jednak futbolówka zatrzymywała się albo na obramowaniu bramki albo dobrze interweniowali golkiperzy. Zagłębie tym samym odniosło pierwsze zwycięstwo w sezonie 2019/2020, natomiast podopieczni Dominika Nowaka zanotowali pierwszą porażkę.

Radomiak Radom - Warta Poznań 0:2

Warciarze wygrali trzeci mecz z rzędu i awansowali na pozycję wicelidera Fortuna 1 Ligi. Tym razem drużyna z Poznania pokonała na wyjeździe z Radomiakiem Radom.

Na uwagę zasługuje kolejne trafienie Gracjana Jarocha, który w tym sezonie zdobył już 3 bramki. Radomiak natomiast po dwóch wygranych z rzędu musiał uznać wyższość GKS-u Bełchatów, a teraz Warty.

Wigry Suwałki - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0

Z pewnością kibice Podbeskidzia Bielsko-Biała nie tak wyobrażali sobie wyjazd do Suwałk. Po efektownej wygranej ze Stalą Mielec podopieczni Krzysztofa Brede chcieli podtrzymać dobrą dyspozycję w starciu z Wigrami, jednak lepsi okazali się gospodarze, którzy na prowadzenie wyszli w 36. minucie. "Górale" nie byli w stanie odpowiedzieć żadnych golem i tym samym zanotowali pierwszą porażkę w tym sezonie. W Fortuna 1 Lidze nie ma już zatem żadnej niepokonanej drużyny.

GKS Jastrzębie - GKS Bełchatów 1:1

W ostatnim spotkaniu 4. kolejki obie drużyny podzieliły się punktami. Obie bramki padły po przerwie. Najpierw na prowadzenie za sprawą Dawida Gojnego, który wykorzystał rzut karny na prowadzenie wyszli goście. Do wyrównania w 79. minucie doprowadził Mateusz Marzec. Wynik meczu już się nie zmienił. Dla podopiecznych Jarosława Skrobacza to drugi remis w tym sezonie, z kolei dla graczy Artura Derbina pierwszy.