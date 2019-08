Czy jest doping w esporcie? Biorą lek na ADHD

Odra Opole - Stomil Olsztyn - 16 sierpnia, godz. 17:30 (Polsat Sport, IPLA)

Odra Opole wciąż czeka na zwycięstwo w sezonie 2019/2020. Podopieczni Mariusza Rumaka jedyny punkt w tym sezonie zdobyli w 1. kolejce, kiedy to bezbramkowo zremisowali w Legnicy. Stomil z kolei po wygranej z GKS-em Jastrzębie na pewno może odetchnąć. Jeżeli w Olsztynie myślą o spokojnym utrzymaniu to muszą zacząć punktować także na wyjazdach. Czy uda się to już w piątek?

Chrobry Głogów - Puszcza Niepołomice - 16 sierpnia, godz 19:00

Jaki plan na wyjście z kryzysu ma sztab Chrobrego Głogów? Takie pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy sympatycy Chrobrego, którzy nie mogą być zadowoleni z wyników osiąganych na początku sezonu. Spokojnie natomiast jest w Niepołomicach, gdzie w tym tygodniu Tomasz Tułacz świętował czterolecie pracy w Puszczy.

Sandecja Nowy Sącz - GKS Tychy - 16 sierpnia, godz 19:10

Tyszanie przed tygodniem udowodnili, że pod bramką rywala mogą być bardzo skuteczni. Może to trochę niepokoić Sandecję Nowy Sącz, która w obecnych rozgrywkach ma problem z nietraceniem goli. Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza po wysokiej wygranej nad Odrą chcą pójść za ciosem, natomiast w Nowym Sączu myślą o tym, aby domowy stadion Sandecji stał się ponownie twierdzą nie do zdobycia.

PGE Stal Mielec - Olimpia Grudziądz - 16 sierpnia, godz 19:39

Bardzo podrażniona jest Stal Mielec, która przed tygodniem przegrała 1:4 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a jeszcze wcześniej tylko zremisowała z Wigrami Suwałki. Gracze Artura Skowronka zmierzą się z Olimpią Grudziądz, która również jest bardzo groźna w ofensywie, ale nieco gorzej spisuje się w defensywie. Kandydat do awansu na własnym boisku musi jednak wygrywać z beniaminkami. Czy tak się stanie?

Chojniczanka Chojnice - Bruk-Bet Termalica - 16 sierpnia, godz. 20:00

Lider Fortuna 1 Ligi przyjeżdża do Chojnic. Bruk-Bet w tym sezonie wygrał wszystkie spotkania, a co więcej nie stracił żadnej bramki! W Chojnicach po efektownym meczu w Grudziądzu (wygrana 5:3) udało się poprawić nastroje. Chojniczanka z pewnością będzie chciała zatrzymać lidera z

Niecieczy, jednak do tego będzie potrzebne pokonanie Łukasza Budziłka, który w oficjalnym meczach czyste konto zachowuje od 18 maja.

Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica - 17 sierpnia, godz 15:00 (Polsat Sport, IPLA)

W sobotę czeka nas starcie dwóch spadkowiczów. Co ciekawe, Zagłębie w tym sezonie jeszcze meczu nie wygrało, natomiast Miedź na swoim koncie ma już 7 punktów. Na papierze faworytem z pewnością jest Miedź Legnica, jednak w poprzednim sezonie legniczanie ani razu nie potrafili wygrać (trzy mecze) i głównie dlatego musieli pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową.

Radomiak Radom - Warta Poznań - 17 sierpnia, godz. 18:00

W poprzedniej kolejce Radomiak pokazał, że może mieć problemy z grą na wyjazdach (0:3 z GKS-em Bełchatów). Aby myśleć o utrzymaniu należy wygrywać u siebie, co pokazali na początku sezonu ogrywając GKS Tychy i Stomil Olsztyn. Warta z kolei zagra drugi wyjazdowy mecz z rzędu - po wygranej w Suwałkach czas na zdobycie punktów w Radomiu.

Wigry Suwałki - Podbeskidzie Bielsko-Biała - 17 sierpnia, godz. 19:00

Rozpędzone Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra w Suwałkach z tamtejszymi Wigrami, które... wciąż czekają na wygraną. "Górale" po przekonującym zwycięstwem nad Stalą Mielec muszą pójść za ciosem i wygrać w Suwałkach, w innym razie praca wykonana przed tygodniem może pójść na marne.

GKS Jastrzębie - GKS Bełchatów - 17 sierpnia, godz. 20:00

Wygląda na to, że beniaminek z Bełchatowa ma podobne problemy do beniaminka z Radomia. Obie drużyny zdecydowanie lepiej spisują się w meczach domowych. Teraz podopieczni Artura Derbina zagrają z GKS-em Jastrzębie, które 2 tygodnie temu udowodniło, że potrafi grać efektownie i efektywnie, o czym przekonali się gracze GKS Tychy.

