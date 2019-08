Miedź Legnica zaakceptowała ofertę złożoną przez fiński HJK w sprawie transferu Petteriego Forsella. 28-letni pomocnik zostanie wypożyczony do końca roku z opcją transferu definitywnego. Jak informuje "Przegląd Sportowy" Finowie robią teraz wszystko, żeby zdążyć z uprawnieniem Forsella do gry w kwalifikacjach Ligi Europy przeciwko Riga FC (mecz we wtorek o godz. 18), który jest niedawnym pogromcą Piasta Gliwice.

Forsell naciskał na ten transfer

Forsell w poprzednim sezonie był kluczową postacią w zespole prowadzonym przez Dominika Nowaka (w 42 spotkaniach zdobył 16 bramek, zanotował 4 asysty). Nie pomógł jednak Miedzi utrzymać się w ekstraklasie. I teraz, po spadku do pierwszej ligi, podobno sam mocno naciskał na transfer. Zresztą nie tylko on, ale też Markku Kanerva - selekcjoner reprezentacji Finlandii - który miał nawet zagrozić piłkarzowi, że nie będzie powoływał go do kadr, jeśli pozostanie na zapleczu ekstraklasy.

W tym sezonie Forsell zagrał w obu meczach Miedzi w pierwszej lidze: z Odrą Opole (0:0) oraz Sandecją Nowy Sącz (2:1). Jego umowa z polskim klubem ważna jest do czerwca 2021 roku.