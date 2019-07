Wielomiesięczne negocjacje władz miasta z prywatnym inwestorem zakończyły się sukcesem. W poniedziałek radni zgodzili się na sprzedaż zadłużonego Stomilu Olsztyn. Akcje spółki przejął Michał Brański - współwłaściciel i wiceprezes Wirtualnej Polski - który posiada teraz blisko 69 proc. udziałów w klubie. - Nie udałoby się bez przychylności tysięcy i wsparcia setek osób, począwszy od kibiców, pracowników klubu, walecznej kadry i sztabu trenerskiego, OSiR-u, jak i rady miasta oraz zespołu prezydenta Grzymowicza - podziękował Brański na Twitterze.

600 tys. zł pożyczki

Brański zainteresowanie przejęciem tonącego w długach Stomilu wyraził już na początku lutego. Nowy właściciel już wtedy udzielił zadłużonemu klubowi pożyczek w wysokości 600 tys. zł. W kwietniu doszło do spotkania inwestora z radnymi, na którym przedstawił założenia dotyczące kupna Stomilu. Prywatny inwestor zobowiązał się do utrzymywania nie tylko drużyny seniorskiej, lecz także młodzieżowej. Postawił też kilka warunków - m.in. to, że gmina pokryje zobowiązania spółki powstałe przed 25 lutego 2019 r. oraz do 2021 r. będzie przekazywała po dwa mln zł rocznie na bieżącą działalność klubu. Miasto ma też zapewnić do końca przyszłego roku dodatkowych dwa i pół tys. miejsc na stadionie - koszt remontu odkrytej trybuny jest szacowany na ok. 600 tys. zł.

Stomil w poprzednim sezonie mimo problemów zajął 11. miejsce i utrzymał się w I lidze. Nowy rozpocznie 28 lipca od wyjazdowego spotkania z GKS Bełchatów. Początek meczu o godz. 19.