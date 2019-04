W tym sezonie nie ma mocnych na Raków Częstochowa. Czerwono-niebiescy pierwszą porażkę w sezonie zanotowali co prawda już 3 sierpnia w Chojnicach, ale od tamtego meczu rozegrali 23 spotkania, podczas których rywale nie potrafili ich pokonać. Podopieczni Marka Papszuna na pozycję lidera Fortuna 1 Ligi awansowali po 6. kolejce i nie oddali jej do teraz. Ich bilans po 30. kolejce to 20 zwycięstw, 8 remisów i tylko 2 porażki.

Fantastyczna seria Rakowa spowodowała, że ich przewaga nad resztą stawki powiększała się niemal z każdą następną kolejką. Prawdziwy pokaz siły drużyna z Częstochowy urządziła w 19. kolejce, kiedy to na wyjeździe rozgromiła 5:1 GKS Jastrzębie. Raków to drużyna, która może pochwalić się w 1 lidze najlepszą ofensywą oraz najlepszą defensywą. Lider Fortuna 1 Ligi zdobył 51 goli, a stracił tylko 16.

Czerwono-niebiescy swoją dobrą formę potwierdzili również występami w Pucharze Polski, gdzie wyeliminowali m.in. Legię Warszawa, czy Lecha Poznań. Ostatecznie odpadli w półfinale rozgrywek po meczu z Lechią Gdańsk.

Mimo tego, że częstochowianie strzelają bardzo dużo goli to trudno wskazać piłkarza, który byłby wiodącą postacią pod tym względem. Ciężar zdobywania bramek rozkłada się na całą drużynę, a najlepszy strzelcem drużyny jest... stoper Tomas Petrasek, który ma na swoim koncie 8 bramek. Ponadto 7 goli zdobył Miłosz Szczepański i Szymon Lewicki, a 6 trafień zanotował Sebastian Musiolik.

Raków do awansu w 30. kolejce Fortuna 1 Ligi potrzebował wygranej z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Częstochowianie ostatecznie zwyciężyli 2:0 i mogli cieszyć się z upragnionego awansu! Ostatnio Raków mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej zagrał... dokładnie 7624 dni temu, czyli w sezonie 1997/1998.

3 lata i Ekstraklasa

Droga Rakowa Częstochowa do ekstraklasy rozpoczęła się 18 kwietnia 2016 roku, kiedy Marek Papszun został pierwszym szkoleniowcem drużyny z Częstochowy. W sezonie 2016/2017 klub awansował do 1 ligi i w pewnym momencie włączył się do walki o awans do ekstraklasy. Ostatecznie w sezonie 2017/2018 klub zajął 7. miejsce. Co się odwlecze, to nie uciecze i dzięki m.in. cierpliwości właściciela Michała Świerczewskiego dziś częstochowianie mogą cieszyć się z awansu.

W ostatnich dwóch sezonach walka o awans w 1 lidze toczyła się do ostatnich kolejek. Raków nawiązał jednak do Arki Gdynia, która w sezonie 2015/2016 po remisie z Bytovią Bytów zapewniła sobie awans w 30. kolejce. Awansem w 30. serii gier mógł się pochwalić również Widzew Łódź w rozgrywkach 2009/2010, kiedy to wygrał 6:1 w Nowym Sączu.

Do końca sezonu pozostało do rozegrania zostało 4 kolejki. Faworytem w walce o drugie miejsce premiowane awansem jest ŁKS Łódź, który do 30. kolejki miał 7 punktów przewagi nad PGE Stalą Mielec.