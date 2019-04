GKS Jastrzębie - PGE Stal Mielec - 12 kwietnia, godz. 20:30 (Polsat Sport News, IPLA.TV)

Piątkowy mecz to jedno z najciekawszych spotkań 28. kolejki Fortuna 1 Ligi. Beniaminek w ostatniej kolejce wygrał po raz pierwszy od miesiąca, a Stal Mielec po pokonaniu Rakowa Częstochowa nadal wierzy w skuteczną walkę o drugie miejsce. To spotkanie to również okazja do pojedynku Maciej - Mateusz Spychałowie. Maciej jest pomocnikiem w GKS-ie, a Mateusz obrońcą w Stali.

Wigry Suwałki - Bytovia Bytów - 13 kwietnia, godz. 16:00

W pierwszym sobotnim meczu zagrają ze sobą drużyny, które walczą o utrzymanie. Wigry wiosną wygrały tylko jedno spotkanie - z GKS-em Katowice, a Bytovia na trzy punkty czeka od połowy września. Drużynę z Suwałk w najbliższym meczu poprowadzi nowy trener Mirosław Smyła. Inaczej z kryzysu chcą wyjść w Bytowie, gdzie Adrian Stawski dostał czas i kredyt zaufania od zarządu. Wigry w przypadku porażki mogą bardzo mocno skomplikować sprawę swojego utrzymania.

Odra Opole - Stomil Olsztyn - 13 kwietnia godz. 17:00

Dla Stomilu będzie to pierwszy wyjazdowy mecz tej wiosny. Do tej pory drużyna z Olsztyna grała u siebie, ponieważ jesienią większość meczów rozegrała poza swoim stadionem w związku z instalacją podgrzewanej murawy. Eksperci zastanawiają się, czy Stomil na wyjeździe będzie prezentować się równie dobrze, jak na stadionie przy al. Piłsudskiego 69 A. Biało-niebiescy to przecież jedyna niepokonana drużyna w 2019 roku.

Chojniczanka Chojnice - Garbarnia Kraków - 13 kwietnia godz. 17:0

Na przełamanie liczą w Chojnicach. Tamtejsza Chojniczanka zremisowała ostatnie trzy spotkania, a ze zwycięstwa mogła cieszyć się 2 marca w starciu z Puszczą Niepołomice. Nadzieja na wygraną jest tym większa, że do Chojnic przyjeżdża ostatnia drużyna - Garbarnia Kraków, którą chyba już tylko cud może uratować przed spadkiem.

GKS Tychy - ŁKS Łódź 13 kwietnia - 13 kwietnia, godz 17:45 (Polsat Sport Extra, IPLA.TV)

ŁKS po porażce z Puszczą Niepołomice będzie chciał udowodnić, że wynik z poprzedniej kolejce to był wypadek przy pracy. Zadanie może nie być łatwe, bo łodzianie zmierzą się z GKS-em Tychy, który po porażce 0:2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała będzie chciał zmazać plamę. Tyszanie na własnym stadionie przegrali zaledwie 3 razy, co jest jednym z lepszych wyników w lidze. ŁKS z kolei zarówno na wyjeździe, jak i u siebie zdobyli po 26 punktów.

Chrobry Głogów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 13 kwietnia, godz. 18:00

Chrobry nadal walczy o utrzymanie. Z kolei Bruk-Bet po serii trzech meczów bez porażki oddalił się od strefy zagrożonej spadkiem. Podopieczni Grzegorza Nicińskiego ostatnio zremisowali 2:2 z GKS-em Katowice, a Bruk-Bet wygrał 3:0 z Odrą Opole. We wrześniu lepsi w bezpośrednim starciu okazali się zawodnicy Chrobrego, którzy w Niecieczy wygrali 2:1 po bramkach Damiana Kowalczyka i Michała Boreckiego.

Sandecja Nowy Sącz - Podbeskidzie Bielsko-Biała - 13 kwietnia, godz. 19:10

Sandecja po remisach w Mielcu i Bytowie skomplikowała sprawę awansu. Do drugiego ŁKS-u podopieczni Tomasza Kafarskiego tracą 7 punktów. Sandecja w obecnym sezonie jest niezwykle mocna szczególnie na własnym stadionie, gdzie przegrała tylko - niespodziewanie - z Garbarnią. Z pewnością jednak gospodarze zrobią wszystko, aby odbudować swoją twierdzę.

Raków Częstochowa - Warta Poznań - 14 kwietnia, godz. 17:00

Dla Rakowa nie był to dobry tydzień. Najpierw porażka w Mielcu, a później przegrana w półfinałowym starciu Pucharu Polski z Lechią Gdańsk. W obu meczach jednak podopieczni Marka Papszuna zaprezentowali się naprawdę dobrze. Nie ma więc mowy o tym, aby Raków wpadł w kryzys. Beniaminek z Poznania będzie miał zatem w niedzielę bardzo trudne zadanie.

Puszcza Niepołomice - GKS Katowice - 14 kwietnia, godz. 18:00

Kolejny krok w stronę utrzymania będą chcieli zrobić zawodnicy Gieksy. Katowiczanie mają serię 4 meczów bez porażki. W tym czasie zremisowali z Chrobrym Głogów, Chojniczanką Chojnice oraz wygrali z Odrą Opole oraz GKS-em Jastrzębie. Na trudnym terenie w Niepołomicach o korzystny wynik może być jednak niezwykle ciężko.