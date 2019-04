Czasy, kiedy o byłym klubie Grzegorza Laty mówiło się z ironią: "Organizacyjnie Stal Mielec", odeszły w niepamięć. W chwili obecnej klub z Podkarpacia może poszczycić się nowym stadionem, który nie jest reliktem minionej epoki, w parze z którym poszedł postęp na wielu płaszczyznach. Obiekt przy ul. Solskiego 1 nie jest jakiś wyjątkowo pojemny, za to kameralny, pozwalający tworzyć na meczach niezapomnianą atmosferę. Dobry klimat wokół Stali buduje też flagowe hasło 80-latki: "razem w drodze #PoDawnyBlask". Słowa te przywołują wyłącznie pozytywne skojarzenia.

- To była oddolna inicjatywa grupy lokalnych przedsiębiorców, którzy skrzyknęli się, aby ratować Stal, grającą wówczas w 3 lidze w grupie podkarpackiej. Zaczęło się od słów: "Ratujemy Stal". Po kilku miesiącach, kiedy udało się utrzymać zespół, pojawił się pomysł walki o 2 ligę. Rok w rok stawialiśmy kolejne kroki. I tak od słowa do słowa, aż w końcu powstał slogan: "Odbudowa klubu w drodze po dawny blask" - mówi rzecznik prasowy Stali Przemysław Cynkier.

Hasło, na dźwięk którego wielu fanów mielczan szeroko się uśmiecha, które jest dumą przedstawicieli dwukrotnego mistrza Polski, wpisało się w krajobraz Mielca przez przypadek. Może dzięki temu jest tak unikatowe, no i rozpoznawalne. - To była zima 2012 roku. I od razu zaznaczę, że to nie ja byłem głównym pomysłodawcą hasła w obecnej formie. Po prostu wymyśliłem hasztag #PoDawnyBlask, który się przyjął. My, grupa biznesmenów, mieliśmy plan i chęci, żeby Stal wróciła do ekstraklasy i zdobyła trzecie mistrzostwo Polski. W sporcie trzeba pokonywać kolejne etapy, stąd pierwszy człon: "W drodze", bo to proces, który trwa. Wówczas wiele osób śmiało się do łez, że w ogóle narodził się w naszych głowach taki pomysł. Mieliśmy jednak świadomość, że powstaje nowy stadion i jest to szansa na skok jakościowy. Na nowo obudziliśmy zapał i miłość do klubu - podkreśla pełniący funkcję skarbnika w Stali Bartłomiej Jaskot.

Całą istotę hasła oddaje słowo: razem. - Hasło cały czas ewoluuje. Dziś jest pisane z razem wielkimi literami. Dlaczego akurat tak? Ponieważ tylko w jedności możemy coś zbudować. W końcu Łączy Nas Piłka - śmieje się Jaskot.

- To genialne połączenie pięknej i bolesnej historii naszego klubu. Stal doświadczyła wiele. Dziś siłą rozpędu prze do przodu. Nie jest łatwo, to trudna droga. Musimy więc być razem, dawać ludziom wiarę. Przekonywać, że to ma sens. W sezonie są różne sytuacje, ważne, żebyśmy my nie zwątpili. Zebraliśmy grupę ludzi pod przewodnictwem trenera, świadomych piłkarzy. Oni wszyscy dojrzeli do tego, co było naszym zamysłem lata temu - dodaje skarbnik mielczan.

Duże znaczenie w haśle "RAZEM w drodze #PoDawnyBlask" mają kolory. Biały napis na niebieskim tle, czyli barwy Stali. Hasztag pisany jest żółtą czcionką, co nawiązuje do złotego medalu. A tych w kolekcji Stal ma dwa. - Naszym marzeniem jest odbudowa dawnego blasku klubu, którego okres świetności przypadł na lata 70-te. Chcemy nawiązać właśnie do tych czasów, kiedy Stal była rozpoznawalną marką w Polsce, a co za tym idzie ludzie znowu kojarzyli Mielec. Z całym tym przedsięwzięciem wiąże się poziom sportowy, poprawa poziomu organizacyjnego, finansowego. Szkolenie młodzieży. Dosłownie wszystko - podkreśla Cynkier.

"RAZEM w drodze #PoDawnyBlask" ma teraz tym większą wymowę, że Stal w tym roku świętuje 80-lecie powstania. Urodziny miała dokładnie 10 kwietnia. - Wchodząc do tunelu prowadzącego na stadion, piłkarze przechodzą obok gablot, w których umieszczone są puchary za mistrzostwo. Nie da się więc w naszych działaniach nie nawiązać do tych złotych czasów. Trzeba pamiętać o historii. Ewentualny awans do ekstraklasy na 80-lecie byłby dla nas wszystkich pięknym prezentem, niespodzianką, kolejnym krokiem w rozwoju klubu - przekonuje rzecznik prasowy Stali.