Stadion ŁKS-u Łódź ma obecnie jedną trybunę, ale wszystko wskazuje na to, że klub doczeka się rozbudowy obiektu przy al. Unii Lubelskiej 2. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, poinformowała we wtorek, że miasto dołoży pieniądze potrzebne na rozbudowę obiektu. Przypomnijmy, że pierwszy przetarg na dobudowanie trzech trybun został unieważniony, ponieważ oferty były dużo wyższe od 95 mln zł przeznaczonych na ten cel przez miasto - informował łódzki oddział "Gazety Wyborczej". W drugim przetargu rozbudowę stadionu najniżej wyceniła firma Mirbud - 129 mln zł.

Teraz Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, poinformowała, że miasto dołoży brakujące pieniądze. Według prezydent Zdanowskiej wniosek o zabezpieczenie dodatkowych pieniędzy wpłynie do rady miejskiej najpóźniej 8 maja. Jeśli decyzja radnych będzie pozytywna, w połowie lipca powinna zostać podpisana umowa. Nowe trybuny mają powstać w ciągu 36 miesięcy od momentu podpisania umowy.

ŁKS Łódź zajmuje drugie miejsce w 1. lidze. Zespół Kazimierza Moskala jest na dobrej drodze do awansu do ekstraklasy. Na siedem kolejek przed końcem sezonu ma cztery punkty przewagi nad trzecią Stalą Mielec. W walce o awans może się liczyć też Sandecja Nowy Sącz, która traci do ŁKS-u siedem punktów. Liderem 1. ligi jest Raków Częstochowa. Drużyna Marka Papszuna ma dziewięć punktów przewagi nad ŁKS-em.