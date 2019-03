W ostatniej dekadzie największą niespodziankę sprawiła Pogoń Szczecin, która w sezonie 2009/2010 zagrała w wielkim finale. Wówczas drużyna ze Szczecina grała z Jagiellonią Białystok i ostatecznie przegrała 0:1. W drodze do finału Pogoń wyeliminowała kolejno Olimpię Elbląg, Kotwicę Kołobrzeg, Motor Lublin, Polonię Warszawa, Piasta Gliwice, Zagłębie Sosnowiec oraz Ruch Chorzów.

Sezon później kapitaną formę w rozgrywkach Pucharu Polski zaprezentowali zawodnicy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Co ciekawe, "Górale" mogli odpaść już w rundzie wstępnej, gdzie potrzebowali rzutów karnych, aby wyeliminować Start Otwock. W kolejnych fazach Podbeskidzie pokonało Piasta Gliwice, czy GKS Bełchatów. Kibice z pewnością pamiętają dwumecz z krakowską Wisłą, który zakończył się wynikiem 3:2. W półfinale z kolei czerwono-biało-niebiescy mierzyli się z Lechem Poznań. W Wielkopolsce padł remis 1:1, a w rewanżu Podbeskidzie do 58. minuty prowadziło 2:0 i wydawało się, że sensacja stanie się faktem. To jednak Lech w ostatnich minutach zdobył aż trzy gole i cieszył się z awansu.

W rozgrywkach 2011/2012 na ustach piłkarskiej Polski była Arka Gdynia, która z kolei w półfinale musiała uznać wyższość Legii Warszawa. Dwa lata później do 1/2 finału znowu dotarła gdyńska Arka. Żółto-niebiescy w drodze do półfinału wyeliminowali Pelikan Łowicz, Ruch Chorzów, czy Miedź Legnica. Co ciekawe, w 1/8 finału Arka pokonała aż 5:1 ekstraklasową Koronę Kielce. W 1/2 odpadła jednak po dwumeczu z Zagłębiem Lubin.

W sezonie 2015/2016 w półfinałach zameldowało się dwóch pierwszoligowców. Zawisza Bydgoszcz mierzył się z Legią Warszawa, ale nie był to wyrównany dwumecz, bo mistrz Polski wygrał dwumecz aż 6:1. Zagłębie Sosnowiec z kolei rywalizowało z Lechem Poznań. Ten dwumecz był bardziej wyrównany, ale i tak lepsi okazali się zawodnicy klubu z ekstraklasy.

Rok później Wigry Suwałki prowadzone przez Dominika Nowaka w pierwszej rundzie wygrały ze Świtem Nowy Dwór Mazowieckim. W kolejnych etapach Wigry pokonały Bruk-Bet Termalikę, Górnik Zabrze, GKS Jastrzębie, a w półfinale mierzyły się z Arką Gdynia. W pierwszym meczu w Suwałkach gdynianie okazali się lepsi aż 3:0. W rewanżu z kolei Wigry ruszyły do gwałtownego ataku i do przerwy było 2:0 dla pierwszoligowców. W drugiej połowie obudzili się gospodarze, który zdobyli dwie bramki. Wigry ostatecznie wygrały 4:2 i do awansu do finału zabrakło jednego trafienia.

W obecnym sezonie kapitalną przygodę w Pucharze Polski kontynuuje Raków Częstochowa. Zawodnicy Marka Papszuna najpierw wyeliminowali Victorię Sulejówek. Już w kolejnej rundzie mierzyli się z Lechem Poznań, którego pokonali 1:0. W 1/8 finału Raków pojechał do Suwałk, gdzie wygrał 3:0, a w środowym ćwierćfinale po dogrywce wyeliminował Legię Warszawa.

Co ciekawe, pierwszoligowcy w tym sezonie wyrównali najlepszy wynik w ostatniej dekadzie. W ćwierćfinale Pucharu Polski znalazło się bowiem aż trzech przedstawicieli z 1 ligi (Puszcza Niepołomice, Odra Opole, Raków Częstochowa). Tyle samo reprezentantów 1 liga miała w sezonie 2015/2016, kiedy o półfinał walczyły Chojniczanka Chojnice, Zagłębie Sosnowiec oraz Zawisza Bydgoszcz. Co więcej, w obecnej edycji w 1/8 finału znalazło się sześć zespołów występujących na co dzień w 1 lidze. Jeszcze nigdy grono pierwszoligowców nie było tak liczne również w tej fazie rozgrywek.