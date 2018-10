Zatrzymajmy się na punkcie trzecim, który zawiera pięć podpunktów. Dotyczą one infrastruktury stadionu, liczby obcokrajowców, a także opinii na temat TPO w futbolu w języku angielskim:

– Jakie wymogi musi spełnić Raków Częstochowa w zakresie infrastruktury stadionowej, by przy ewentualnym wywalczeniu odpowiedniego miejsca w tabeli na koniec sezonu 2018/2019, móc wystąpić w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2019/2020?

– Ilu zawodników spoza Unii Europejskiej będzie mogło występować jednocześnie na boisku w zespole Rakowa Częstochowa w przyszłym sezonie?

– Please explain in English what is your opinion about TPO in football.

Jeżeli myślicie, że to koniec, najlepsze dopiero przed Wami. Poznajcie Marcela Pracowitego. To zawodnik, którego będziecie się starali zakontraktować w klubie z Częstochowy. Do pomocy dostajecie przeróżne statystyki zawodnika Promujących Promień. Co w nich znajdziecie? Podstawowe informacje, jak gole czy asysty, ale też te bardziej szczegółowe, jak celność dośrodkowań lub skuteczność dryblingów.

– Jaki byłby koszt pozyskania do klubu Raków Częstochowa błyskotliwego napastnika – Marcela Pracowitego, w nadchodzącym zimowym oknie transferowym w przypadku gdy Marcelowi w dniu 30.12.2018 r. kończy się umowa z jego klubem – Promującymi Promień – zespołem występującym w III lidze (grupa V).

– W jaki sposób najefektywniej, najczytelniej - po prostu jak najlepiej - zaprezentować Sztabowi Trenerskiemu następujące informacje o powodach zaangażowania Marcela Pracowitego w klubie (tabela ze statystykami)

O pomyśle rekrutacji i odzewie potencjalnych kandydatów opowiedział nam Radosław Baran, rzecznik prasowy Rakowa Częstochowa.

Skąd pomysł na taką formę rekrutacji i czy Raków czerpał inspirację z innych lig?

- Być może ktoś wcześniej wprowadził podobną formę rekrutacji. Natomiast u nas był to pomysł dyrektora sportowego Łukasza Piworowicza.

Jaki na ten moment jest odzew ze strony kandydatów?

- Odzew na naszą ofertę pracy jest duży. Przekrój osób, które składają CV jest różny. Od osób, które już pracowały w klubach piłkarskich, po takie, gdzie to byłby pierwszy poważny kontakt ze środowiskiem. Przed startem każdy ma równe szanse, a pracę dostanie najlepszy kandydat.

Czy w przyszłości planujecie kolejne, podobne akcje do innych działów w Waszym klubie?

- Nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy w niekonwencjonalny sposób rekrutować osoby na inne stanowiska w Rakowie. W końcu są obszary, gdzie trzeba popisać się kreatywnością, dlatego w naszej ocenie czasami nie wystarczy CV i list motywacyjny, aby znaleźć odpowiedniego pracownika.