Mecz Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź rozpocznie 10. kolejkę Fortuna 1 Ligi. Mecz zapowiada się ciekawie w związku z tym, że obie drużyny dzieli w ligowej tabeli zaledwie jeden punkt. Co ciekawe, Łodzianie w obecnym sezonie zdecydowanie lepiej czują się na wyjeździe, a Puszcza na własnym stadionie.

W kolejnym spotkaniu Wigry Suwałki zmierzą się z Wartą Poznań. Beniaminek bardzo dobrze rozpoczął sezon, ale w związku z problemami organizacyjnymi, forma zawodników z Poznania wyraźnie spadła. W ostatnich 5 meczach zdobyli oni zaledwie jeden punkt. W piątek o zdobycz punktową znów nie będzie łatwo, bowiem Wigry Suwałki pomimo rewolucji kadrowej spisują się bardzo dobrze i z dorobkiem 14 punktów zajmują 4 miejsce.

Na przełamanie czekają również zawodnicy i kibice GKS-u Katowice. Podopieczni Jacka Paszulewicza przegrali ostatnie trzy spotkania i sytuacja w Katowicach robi się coraz bardziej napięta. Nieco lepsza atmosfera, ale też nie rewelacyjna jest w Głogowie. Wydawało się, że tamtejszy Chrobry powoli stabilizuje formę, jednak porażka 0:3 z Odrą Opole dała do zrozumienia, że wciąż wiele pracy przed trenerem Grzegorzem Nicińskim i jego zawodnikami.

W ostatnim piątkowym meczu Odra Opole na własnym stadionie zagra z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, która bardzo niespodziewanie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli! Pod dowództwem Jacka Zielińskiego Bruk-Bet wygrał zaledwie jeden mecz! Bardzo silna kadrowo drużyna nie potrafi odnaleźć się w pierwszoligowej rzeczywitości. Jeżeli w Niecieczy myśleli o szybkim powrocie do Ekstraklasy muszą wziąć się do pracy. Do miejsca premiowanego awansem tracą już 13 punktów!

W sobotę emocje rozpoczną się od pojedynku, który w teorii także powinien być bardzo wyrównany. GKS Tychy na własnym stadionie zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Tyszanie podrażnieni wysoką wyjazdową porażką z Bytovią Bytów będą chcieli udowodnić swoją wartość. W dobrej grze może jednak przeszkodzić murawą tyskiego stadionu, która wciąż nie wygląda najlepiej.

Popołudniu czeka nas pojedynek beniaminków. GKS Jastrzębie zagra z Garbarnią Kraków, która w ostatniej kolejce sprawiła sensację i urwała punkty Rakowowi Częstochowa. Teraz Mirosław Hajdo wraz z zespołem zagrają z Jastrzębiem, które również jest rozpędzone. GKS nie przegrał meczu od 5 kolejek, a dodatkowo prezentuje bardzo atrakcyjny futbol oparty głównie na grze na jeden kontakt.

Chojniczanka Chojnice u siebie zmierzy się ze Stomilem Olsztyn. Olsztyński klub nadal musi grać na wyjazdach, co z pewnością nie ułatwia sytuacji w walce o ligowy byt. Ostatnie trzy mecze zakończyły się porażkami, a dodatkowo okazało się, że klub nadal ma problemy finansowe. W Chojnicach z kolei po pierwszej wygranej w historii nad GKS-em Katowice ciężko o lepsze nastroje.

Hitowym spotkaniem całej kolejki jest starcie Sandecjo Nowy Sącz z Bytovią Bytów. Obie drużyny mają na swoim koncie 18 punktów. Bytowiacy mają fantastyczny bilans jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe. Poza Bytowem zdobyli aż 13 oczek! Z kolei "Sanda" bardzo dobrze spisuje się przed własną publicznością, gdzie wygrała wszystkie dotychczasowe trzy mecze. W Nowym Sączu zapowiada się komplet na trybunach i bardzo duże emocje na boisku! Dodatkowym smaczkiem tego spotkania jest fakt, że obecnie szkoleniowcem Sandecji jest Tomasz Kafarski, który 2 lata temu prowadził jeszcze Bytovię.

Ostatnim meczem 10. kolejki jest starcie Rakowa Częstochowa ze Stalą Mielec. Lider Fortuna 1 Ligi dość niespodziewanie stracił punkty w starciu z Garbarnią Kraków i teraz nie może już pozwolić sobie na żadne potknięcie. Rywal nie jest jednak łatwy. Stal aż 9 z 10 dotychczasowych punktów zdobyła w meczach wyjazdowych, dlatego podopiecznych Artura Skowronka nie można skreślać w starciu z liderem.