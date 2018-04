I Liga. 9-latek na treningu Ruchu Chorzów. "Nowy transfer, bardzo szybki"

Niecodzienną i oryginalną akcje Ruchu Chorzów warto docenić. I-ligowiec zaprosił na trening pierwszego zespołu 9-latka. Paweł Lipik był najlepszym graczem turnieju drużyn Akademii Piłkarskiej, dlatego w nagrodę spróbował swoich sił z pierwszą drużyną klubu. Na Cichą przybył w towarzystwie najbliższych, z klubowej szatni zabrał go na boisko i wprowadził do drużyny trener Dariusz Fornalak.

- Mówią, że od kilku dni w których jestem w klubie zdobyłem tu już 6 punktów, co akurat jest prawdą (Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zmniejszyła klubowi karę ujemnych punktów z sześciu do jednego – przyp. red) No to teraz mamy też nowy transfer, bardzo szybki. Jest z nami Paweł i będzie tu dziś trenował – z uśmiechem na ustach ogłosił nowy trener Ruchu.

9-latek po rozgrzewce, wziął tez udział w zajęciach z piłką, zagrał nawet w wewnętrznym sparingu, strzelił sporo goli i zebrał od starszych kolegów zasłużone pochwały.

- Brałbym go – komentował Maciej Urbańczyk, kapitan „Niebieskich”. – Ma zadatki, kręci z przodu, do ofensywy byłby dobry. Ma moją rekomendację – dodał piłkarz.

Ruch Chorzów w obecnym sezonie 1. Ligi zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Do pozycji gwarantującej utrzymanie traci 7 punktów. Sytuacja na Cichej nie jest wesoła, ale jak widać klubowi działacze chcą być blisko kibiców i pamiętają o przyszłym narybku drużyny.