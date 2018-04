I Liga. Dariusz Fornalak nowym trenerem Ruchu Chorzów

adam.czarny33 16 minut temu Oceniono 1 raz 1

Ruch powinien wrócić jak najszybciej do ekstraklasy. Niestety póki Ryzy złodziej ,który dostaje kasę z Zabrza będzie prezesem moze być to utrudnione. Ten prezesik skorumpowny przez Carycę zrobi wszystko by Ruch nie wrócił do EX.Apeluję do CBŚ I CBA o zbadanie powiazań Ryzego złodzieja z UM w Zabrzu oraz z klubem Górnik. Kibicom polecam blog Mirosława Tłokińskiego w którym można poczytać jak piłkarze Widzezw gardili kapusiem i nazywali go "Murzyn" i jak "Murzyn" musiał trenować indywidualnie bo nikt nie chciał z nim wspólnie spędać treningu.

Ruchu Chorzów POWODZENIA!!!!

Jeśli organa kontroli i ścigania tera znie trafią do Ońka i Górnika oraz ZAbrza nic to. Przyjdzie czas i te powiązania oraz kanty prezesa zostana osadzone.