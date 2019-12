ja33 21 minut temu 0

A gdzie Legiunia, Kolejorz, Jaga, Piast, Pasy i pozostali? Chyba że już czekają w następnej rundzie jako rozstawione kluby. Ech, kiedy ktoś zaora to nasze poletko? Wczoraj w C+ tak męczyli tego trenera Pogoni pytając o naszą Ekstraklapę. Aż gość już nie wiedział co mówić żeby nie urazić Polaków.