Drużynami rozstawionymi przed losowaniem Ligi Europy została część "spadkowiczów" z Ligi Mistrzów - drużyn, które zajęły 3. miejsce w swoich grupach i nie awansowały do 1/8 finału, a także zwycięzcy grup LE. Zatem wśród rozstawionych spadkowiczów znajdują się FC Salzburg, Inter Mediolan, Benfica i Ajax Amsterdam.

Zwycięzcy grup Ligi Europy to Sevilla CF, Malmo FF, FC Basel, LASK Linz, Celtic Glasgow, Arsenal Londyn, FC Porto, Espanyol Barcelona, Gent, Basaksehir, Braga oraz Manchester United i te ekipy będą rozstawione.

Za to nierozstawione będą cztery drużyny z LM (Bayer Leverkusen, Szachtar Donieck, Olympiakos i Club Brugge) oraz ekipy, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach: to APOEL, FC Kopenhaga, Getafe, Sporting, CFR Cluj, Eintracht Frankfurt, Rangers, Łudogorec Razgrad, VFL Wolfsburg, AS Roma, Wolverhampton oraz AZ.

Potencjalne hity w Lidze Europy

To sprawia, że już w 1/16 finału możemy zobaczyć potencjalne hity - Roma może zmierzyć się np. z Sevillą, Arsenalem, Manchesterem United czy Ajaksem. Losowanie par 1/16 finału Ligi Europy zaplanowano na poniedziałek 16 grudnia we francuskim Nyonie. Rozpocznie się o 13:00, godzinę po wyłonieniu par 1/8 finału Ligi Mistrzów.