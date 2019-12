Była 47. minuta meczu w Liege, gdy prowadzenie Standardowi dał Samuel Bastien. 22 minuty później prowadzenie gospodarzy podwyższył Selim Amallah. Kiedy wydawało się, że londyńczycy przegrają drugi mecz w tegorocznej Lidze Europy, ci niespodziewanie wrócili do meczu. W 78. minucie bramkę kontaktową zdobył Alexandre Lacazette, a trzy minuty później do wyrównania doprowadził Bukayo Saka.

Eintracht Frankfurt awansował dzięki Arsenalowi

Remis w Belgii okazał się szczęśliwą nowiną dla Eintrachtu Frankfurt. Niemcy niespodziewanie przegrali bowiem u siebie z Vitorią Guimaraes 2:3, tracąc dwie bramki w samej końcówce meczu. Dla Portugalczyków była to pierwsza wygrana w tegorocznej Lidze Europy. Niespodziewana porażka nie sprawiła jednak, że Eintracht odpadł z rozgrywek. Wszystko dzięki ambitnej postawie Arsenalu, który urwał punkty Standardowi.

Znamy już drużyny z grup A, B, C, D, E, F, które awansowały do 1/16 finału rozgrywek. To: Sevilla, APOEL, Malmoe, FC Kopenhaga, Basel, Getafe, LASK Linz, Sporting CP, Celtic, Cluj, Arsenal oraz Eintracht.

Wyniki pierwszych, czwartkowych meczów LE: