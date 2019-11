W czwartek Arsenal mógł zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Ligi Europy, ale nieoczekiwanie przegrał z Eintrachtem Frankfurt 1:2. Zespół Unaia Emery'ego jest w poważnym kryzysie, nie wygrał już od siedmiu spotkań. A jak przebiegał czwartkowy mecz?

Jako pierwsi gola strzelili gospodarze, gdy w 45. minucie Gabriel Martinelli zagrał wzdłuż bramki, a Pierre Emerick Aubameyang strzałem z pierwszej piłki pokonał bramkarza. Dziesięć minut później było 1:1. 23-letni reprezentant Japonii Daichi Kamada popisał się mierzonym uderzeniem na dalszy słupek z około 16. metra. W 64. minucie Kamada znowu oddał groźny strzał z tej samej odległości. Damian Martinez nie miał większych szans na skuteczną interwencją. Później wynik się już nie zmienił. Piłkarze Unaia Emery'ego mogą mieć pretensje głównie do siebie, bo w pierwszej połowie zmarnowali wiele dogodnych okazji.

Grupa F

Arsenal 5 meczów 10 punktów Eintracht 5 m 9 pkt Standard Liege 5 m 7 pkt Vitória S.C 5 m 2 pkt

Zacięta rywalizacja w grupie B

Malmo mierzyło się u siebie z Dynamem Kijów. Gospodarze objęli prowadzenie już w 2. minucie, gdy bramkę zdobył Rasmus Bengtsson. Po pierwszej połowie prowadzili jednak goście, a gole dla nich strzelili: Vitali Mykolenko i Viktor Tsygankov. Po zmianie stron Dynamo został kompletnie zdominowane przez Szwedów. W 48. minucie na listę strzelców wpisał się 37-letni Markus Rosenberg, a w 57. minucie do bramki trafił Erdal Rakip. Na domiar złego chwilę później drugą żółtą kartkę obejrzał Serhij Sydorczuk, zawodnik ukraińskiego zespołu. Ale choć Dynamo grało w osłabieniu, to Benjamin Verbić doprowadził do wyrównania. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem 3:3, to w doliczonym czasie gry kolejnego gola strzelił Rosenberg. Tomasz Kędziora rozegrał całe spotkanie w barwach Dynama. I choć nie może zaliczyć meczu do udanych, to nie zawinił przy żadnej ze straconych bramek. Ewentualnie można się do niego przyczepić o brak krycia przy golu Rakipa, bo nie upilnował zawodnika gospodarzy.

Tym samym klub Kędziory może mieć duży kłopot, aby zagrać w fazie pucharowej LE. W ostatniej kolejce zmierzy się co prawda z Lugano, czyli najsłabszą drużyną tej grupy, ale Ukraińców interesuje tylko wygrana. Muszą też liczyć na potknięcie Malmo, które zmierzy się z Kopenhagą.

Grupa B

Kopenhaga 5 m 9 pkt Malmo 5 m 8 pkt Dynamo 5 m 6 pkt Lugano 5 m 3 pkt

Porto długo przegrywało, ale jeszcze walczy! Kolejne drużyny z awansami w LE

FC Porto było w czwartek bliskie odpadnięcia z Ligi Europy. Portugalski zespół odrobił straty w Szwajcarii i zachował szanse na wyjście z grupy. Do fazy play-off awansowały zespoły Wolfsburga i AZ Alkmaar.

