Piłkarze Legii przegrali z Rangers FC 0:1 i nie wystąpią w fazie grupowej Ligi Europy. Brak awansu do tych rozgrywek to dla wicemistrzów Polski duża strata finansowa. - Legia będzie musiała sprzedawać piłkarzy, bo nie zarobiła pieniędzy, które były do wywalczenia w Lidze Europy - mówi Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.

KUBA ATYS