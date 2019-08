blechtrommel pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Dopóki w polskiej piłce tak dużo będą mieli do powiedzenie kibole, będziemy pałętać się w ogonie Europy. Kibolstwo jest obecnie pasożytem żerującym na coraz słabszym organizmie polskiej piłki. Żaden poważny inwestor nie przyjdzie inwestować pieniędzy do klubów, w których jego dobre imię może być bezkarnie szkalowane, w których może być on szantażowany bojkotami, brakiem dopingu itp. patologiami. Za obecnej władzy sytuacja na pewno się nie zmieni, bo Matka Partia kiboli tuli do cyca.