Do kuriozalnej sytuacji doszło w czwartkowy wieczór podczas meczu Antwerpii z AZ Alkmaar. Grający w dziesiątkę Belgowie strzelili gola na 1:0, a cieszący się z bramki Didier Lamkel Ze wybiegł na bieżnię stadionu, za co otrzymał drugą żółtą kartkę. Antwerpia przegrała ten mecz po dogrywce 1:4 i nie awansowała do fazy grupowej.

YouTube/Screen