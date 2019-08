Poznaliśmy skład, w którym Legia Warszawa przystąpi do spotkania fazy play-off Ligi Europy przeciwko Rangers FC. Aleksandar Vuković wystawi tę samą jedenastkę do gry, co w pierwszym meczu. Tym samym zabraknie w wyjściowym składzie Carlitosa, który jest na ławce rezerwowych.

Skład Legii Warszawa na mecz z Rangers FC:

Majecki - Stolarski, Lewczuk, Jędrzejczyk, Rocha - Cafu, Martins - Vesović, Gwilia, Luquinhas - Kulenović

W pierwszym meczu rundy play-off eliminacji Ligi Europy Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała przy Łazienkowej z Rangers F.C. Faworyzowani Szkoci nie potrafili skruszyć pewnej defensywy Legii, a i warszawski zespół miał kilka okazji do zdobycia bramki (próby Igora Lewczuka, Luquinhasa czy Marko Vesovicia). Dziś, na Ibrox Stadium, rozstrzygnie się kwestia awansu do fazy grupowej europejskiego pucharu.