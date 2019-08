Od upragnionej fazy grupowej Ligi Europy Legię dzieli zaledwie jeden mecz. Przed tygodniem, na własnym stadionie, warszawski zespół bezbramkowo zremisował z Rangers F.C, choć miał kilka okazji do objęcia prowadzenia. Rewanż ze Szkotami zostanie rozegrany w czwartek, 29 sierpnia, na słynnym Ibrox.

Artur Wichniarek: "W ataku Legii musi zagrać Niezgoda albo Carlitos. Chyba, że Vuković chce grać na 0:0"

Sporo optymizmu w serca kibiców Legii wlał z pewnością niedzielny, wyjazdowy mecz drużyny Aleksandara Vukovicia z ŁKS-em. W rezerwowym składzie "Wojskowi" pokonali beniaminka ekstraklasy 3:1 (dla Legii trafiali: Jarosław Niezgoda [2] i Dominik Nagy). Z kolei podopieczni Stevena Gerrarda mierzyli się w Scottish Championship z St. Mirren (wygrana 1:0).

- Po pierwszym spotkaniu wiemy mniej więcej tyle samo, ile wiedzieliśmy przed pierwszym meczem. Czyli że Rangersi to drużyna mająca dużą jakość. Ale wiemy też, że jako Legia jesteśmy w takim momencie, iż stać nas na to, by zaprezentować się dobrze. A co to znaczy dobrze? To znaczy, że nie przyjechaliśmy tutaj podziwiać Ibrox, tylko awansować do fazy grupowej Ligi Europy - powiedział trener Legii Aleksandar Vuković na konferencji prasowej poprzedzającej rewanżowy mecz ze Szkotami.

Rangers F.C. - Legia Warszawa, Liga Europy 2019/2020. Gdzie i o której obejrzeć rewanżowe spotkanie? Transmisja TV, stream online, na żywo

Starcie Legii Warszawa z Rangers F.C. obejrzymy na antenach: TVP Sport i TVP 2. Transmisja czwartkowego meczu eliminacji LE będzie dostępna też w internecie - na stronie: sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Studio rozpocznie się o godz. 19:40 w TVP Sport (20:10 w TVP 2), a spotkanie na początek spotkania na Ibrox zaplanowano na godz. 20:45.