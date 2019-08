W pierwszym meczu rundy play-off eliminacji Ligi Europy Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała przy Łazienkowej z Rangers F.C. Faworyzowani Szkoci nie potrafili skruszyć pewnej defensywy Legii, a i warszawski zespół miał kilka okazji do zdobycia bramki (próby Igora Lewczuka, Luquinhasa czy Marko Vesovicia). Dziś, na Ibrox Stadium, rozstrzygnie się kwestia awansu do fazy grupowej europejskiego pucharu.

Artur Wichniarek: "W ataku Legii musi zagrać Niezgoda albo Carlitos. Chyba, że Vuković chce grać na 0:0"

Czwartkowy mecz z wicemistrzem Szkocji, Legia poprzedziła ligowym spotkaniem z ŁKS-em. Drużyna Aleksandara Vukovicia, grajaca w dość eksperymentalnym składzie, pokonała beniaminka ekstraklasy 3:1 (bramki strzelali: Jarosław Niezgoda [2] i Dominik Nagy). Z kolei Rangersi poradzili sobie w Scottish Premiership z St. Mirren (1:0, gol Borny Barisicia).

- Po pierwszym spotkaniu wiemy mniej więcej tyle samo, ile wiedzieliśmy przed pierwszym meczem. Czyli że Rangersi to drużyna mająca dużą jakość. Ale wiemy też, że jako Legia jesteśmy w takim momencie, iż stać nas na to, by zaprezentować się dobrze. A co to znaczy dobrze? To znaczy, że nie przyjechaliśmy tutaj podziwiać Ibrox, tylko awansować do fazy grupowej Ligi Europy - powiedział trener Legii Aleksandar Vuković na konferencji prasowej poprzedzającej rewanżowy mecz ze Szkotami.

Rangers F.C. - Legia Warszawa, Liga Europy 2019/2020. Gdzie i o której obejrzeć rewanżowy mecz rundy play-off? Transmisja TV, stream online, na żywo

Czwartkowego spotkanie Legii Warszawa z Rangers F.C. obejrzymy na antenach: TVP Sport i TVP 2. Transmisja meczu eliminacji LE będzie dostępna też w internecie - na stronie: sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Studio rozpocznie się o godz. 19:40 w TVP Sport i 20:10 w TVP 2. Pierwszy gwizdek na Ibrox rozbrzmi natomiast o godz. 20:45.

