W pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy Legia zaprezentowała się nieźle. W meczu z Rangers F.C. co prawda nie udało się zdobyć bramki, jednak można zaryzykować, że był to najlepszy mecz warszawskiej drużyny w tym sezonie europejskich pucharów. Oba zespoły stworzyły sobie kilka okazji do strzelenia gola (szczególnie groźny przy stałych fragmentach był Igor Lewczuk), jednak mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Igor Lewczuk o meczu Legia Warszawa - Rangers F.C.

Sporo optymizmu w serca kibiców Legii wlał z pewnością niedzielny, wyjazdowy mecz drużyny Aleksandara Vukovicia z ŁKS-em. W rezerwowym składzie "Wojskowi" pokonali beniaminka ekstraklasy 3:1 (dla Legii trafiali: Jarosław Niezgoda [2] i Dominik Nagy).

Przed meczem na Ibrox również podopieczni Stevena Gerrarda rozegrali spotkanie w krajowej lidze. W niedzielę Rangersi pokonali w delegacji St. Mirren 1:0 (bramka Borny Barisicia).

- Był to bardzo dobry mecz, przyjechała do nas drużyna klasowa, co było widać od pierwszych minut. My jednak jej dorównaliśmy w każdym aspekcie. Na pewno nie byliśmy słabsi [...]. Trudno bawić się w przewidywania. Od początku uznajemy Rangersów za faworytów, ale jesteśmy pełni wiary we własne szanse - powiedział trener Legii Aleksandar Vuković po zakończeniu 1. spotkania z wicemistrzem Szkocji.

Rangers F.C. - Legia Warszawa, Liga Europy 2019/2020. Transmisja rewanżowego meczu w otwartym kanale! TV, stream online, na żywo

Transmisję TV czwartkowego meczu Legii Warszawa z Rangers F.C. obejrzymy na antenach: TVP Sport i TVP 2. W internecie spotkanie ostatniej rundy eliminacji LE będzie można śledzić na stronie: sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Studio rozpocznie się o godz. 19:40 w TVP Sport i 20:10 w TVP 2. Pierwszy gwizdek na Ibrox rozbrzmi natomiast o godz. 20:45.

