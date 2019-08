W najbliższy czwartek Legia Warszawa podejmie Rangers FC w rewanżowym spotkaniu fazy play-off do Ligi Europy. Z tej okazji szkocki dziennik Daily Record poprosił swoich dziennikarzy o typowanie losów dwumeczu. Wszyscy stwierdzili, że to zespół z Glasgow powinien zapewnić sobie awans do fazy grupowej.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta