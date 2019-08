REKLAMA

Legia Warszawa zremisowała z Rangers FC 0:0 w meczu ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Przed spotkaniem fani wicemistrzów Polski okradli przyjezdnych kibiców z szalika i flagi. Podczas spotkania wywiesili je na "Żylecie" (sektor najbardziej zagorzałych fanów), chcąc w ten sposób ośmieszyć Szkotów. Żeby upokorzyć przyjezdnych, flaga Rangers FC została powieszona do góry nogami.

"Kibice Legii Warszawa zadrwili z naszych fanów"

- Kibice Rangersów byli ostrzegani przed przyjazdem do Warszawy, by uważać na różne sytuacje i nie eksponować przesadnie barw klubowych. Kibice Legii zadrwili z naszych fanów. Skradli im flagę, którą następnie wywiesili na trybunie do góry nogami i szalik, który zawisł obok bębniarzy - opisał całą sytuację "The Scottish Sun", szkocki tabloid.

Brytyjskie media jednak zwracają uwagę, że to nie jedyny incydent podczas spotkania Legii Warszawa z Rangersami. W trakcie drugiej połowy meczu, podczas wykonywania rzutu rożnego, Steven Davis został obrzucony różnymi przedmiotami z trybun, m.in. zapalniczkami. - To przykry incydent, nieprzyjemne zachowanie ze strony kibiców Legii - ocenił "The Scottish Sun".

Szkoccy kibice byli ostrzegani przez brytyjskie media. Tuż przed meczem badano historię incydentów na stadionie Legii, z powodu których stołeczny klub był wielokrotnie karany za zachowania kibiców przez UEFA. Przypomniano także mecz przeciwko Realowi Madryt w Lidze Mistrzów, który odbył się przy zamkniętych trybunach.

Mecz rewanżowy odbędzie się na słynnym Ibrox w czwartek o godz. 20.45. Część stadionu zostanie zamknięta ze względu na zachowanie szkockich kibiców podczas meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy.