Po pierwsze obrona

Według danych InStatu w całym meczu tylko dwie kontry zakończyły się strzałami. Oba zespoły postawiły przede wszystkim na defensywną stabilność, w niewielu sytuacjach angażując do ataku znaczniejsze siły. Choć nastawienie drużyn było defensywne, nie oznaczało to murowania bramki. Mecz przypominał raczej chaotyczną bitwę na mniej lub bardziej udane próby pressingu w środku pola. Żadna z ekip nie wycofała się głęboko, starały się przeszkadzać rywalom możliwie daleko od własnej bramki, by w razie jakiejkolwiek pomyłki przy próbie odbioru, mieć jeszcze kolejne szanse na zatrzymanie przeciwnika. Doprowadzało to do dość nieoczekiwanego stylu gry. I Legia i Rangers mogły w miarę spokojnie utrzymywać się przy piłce w pobliżu własnego pola karnego, jednak bliżej środka pola gra stawała się coraz bardziej szarpana.

Igor Lewczuk o meczu Legia Warszawa - Glasgow Rangers

Po drugie obrona

Z biegiem meczu Rangers coraz bardziej przesuwali swoją linię obrony w pobliże własnej bramki, w dalszej fazie drugiej połowy starali się wyciągnąć Legię wysoko, jednak nawet kiedy się to udawało, po odzyskaniu piłki nie następowało szybkie przeniesienie ciężaru gry w okolice linii obrony rywali. Można było odnieść wrażenie, że Rangers kalkulują, nie kontrują z wykorzystaniem większej liczby graczy, by nie nadziać się na odpowiedź warszawiaków w razie straty. W momencie zaś kiedy w rozegraniu brakowało szybkości, a na boisku nie znajdowało się zbyt wielu zawodników o umiejętnościach ponadprzeciętnych, zdolnych do stworzenia przewagi indywidualnie, zagrożenia stwarzać się nie udało.

Po trzecie obrona

Rangers grali ospale, nie przypominając w niczym ekipy, która zabójczymi wypadami po udanym pressingu raz po raz demolowała swoich poprzednich rywali. Nadal trzeba jednak docenić grę Legii, która wszystkie próby stworzenia szybkiego ataku rywali dusiła w zarodku, szukając szybkiego ataku na rywala z piłką. Można było mieć obawy, czy przy bardzo agresywnie grających Szkotach warszawiacy nie zostaną zdominowani fizycznie. Nic takiego jednak nie miało miejsca i to warszawianie wygrali więcej pojedynków w trakcie spotkania. Kiedy jednak przychodziło do wypracowania czegokolwiek w grze ofensywnej, obie drużyny doskonale się neutralizowały. Można było wręcz odnieść wrażenie oczekiwania na stały fragment gry. W praktyce były one jedynymi sytuacjami, w których angażowana była większa liczba zawodników.

Po ostatnie obrona

Legia w defensywie sprawia bardzo solidne wrażenie. Kłopotem jest to, że coraz trudniej sobie wyobrazić, w jaki sposób miałaby ona zdobywać bramki. Przy angażowaniu większości drużyny w destrukcje pozostaje liczenie na indywidualności z przodu. Tymczasem nawet zawodnicy ofensywni sprawiają wrażenie, jakby mieli przynajmniej równie dużo zadań obronnych, co zaleceń do gry w ataku. Dodając do tego napastnika z charakterystyka daleką od łowcy bramek mamy pełen obraz drużyny grającej w sposób "na zero z tyłu, a z przodu może coś wpadnie". I zwykle wpada, gdyż na ligę Legia nadal ma indywidualności wystarczające, by zwycięstwa wymęczać. Na słabszych rywali w pucharach także. Rangers udało się zneutralizować, choć jednak pewne wrażenie, że nie forsowali oni przesadnie tempa pozostaje. Wynik przed rewanżem jest korzystny, ale warszawianie nadal nie są jego faworytem.



