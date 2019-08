rav1990k pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

Teraz niech się zastanowi Vuko czy kulenovic się nadaje do gry w ataku albo wgl czy się nadaje. Jak miał piłkę to się wywracał o swoje nieporadne nogi. Chyba jedno celne podanie miał w tym meczu i to prawie na samym końcu. Nie wiem w jakiej formie jest Niezgoda ale moim zdaniem zdaniem powinien grać on w ataku. A obok postawić carlitosa