Europa FC, KuPS, Atromitos. Legia Warszawa nie prezentowała może porywającego futbolu, ale zdołała zameldować w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. W ostatniej odsłonie boju o awans do fazy grupowej warszawski klub zmierzy się z wicemistrzami Szkocji - Rangers F.C.

Steven Gerrard, trener Rangers F.C., o Legii Warszawa: "To dobra drużyna"

Szkocki klub przeszedł przez poprzednie rundy eliminacji jak burza. "The Gers", prowadzeni przez legendę Liverpoolu - Stevena Gerrarda, rozbili w dwumeczu gibraltarski St. Josephs (10:0), a później poradzili sobie z luksemburskim Progres Niedercorn (2:0) i duńskim FC Midtjylland (7:3). Niesamowitą skutecznością we wspomnianych meczach popisał się Alfredo Morelos, który z 7 zdobytymi golami jest najskuteczniejszym strzelcem eliminacji LE.

- Naszego przeciwnika oglądaliśmy w ostatnich meczach. Przede wszystkim w tych z Midtjylland. To bardzo wymagający rywal, z dużą jakością, z zawodnikami, którzy mają doświadczenie w Premier League. To dla nas trudne, ale także ciekawe wyzwanie [...]. Nie podchodzimy do tego spotkania, jak do meczu, w którym nie mamy nic do stracenia. Jest to rodzaj starcia, na jakim nam zależy. Chcemy jak najczęściej grać z takimi klubami, bo to okazja do spróbowania sił w konfrontacji z takim rywalem - stwierdził na przedmeczowej konferencji trener Legii Aleksandar Vuković.

- Nie obawiamy się żadnego zawodnika Legii. Ale szanujemy wszystkich. To wielki klub, wielka nazwa w europejskim futbolu. Bardzo zorganizowana drużyna, która nie traci goli w rozgrywkach europejskich. Nie jestem typem trenera, który wypowiada się na temat poszczególnych zawodników 24 godziny przed meczem. Trudno porównywać ostatnie mecze w Lidze Europy ze starciem z Legią. To będą wyrównane spotkania, bo naprzeciw siebie staną dwa wyrównane zespoły, które mają ten sam cel. Z doświadczenia jednak wiem, że kiedy moi piłkarze mają przed sobą takie wyzwania, są zmotywowani jeszcze bardziej - stwierdził z kolei szkoleniowiec wicemistrzów Szkocji Steven Gerrard.

Legia Warszawa - Rangers F.C Liga Europy 2019/2020. Gdzie obejrzeć mecz ostatniej rundy eliminacji? Transmisja TV, stream online, na żywo

Czwartkowe starcie Legii Warszawa z Rangers F.C. obejrzymy na antenach: TVP Sport i TVP 2. W internecie mecz rundy play-off eliminacji LE będzie można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

Studio - godz. 19:05 (TVP Sport); 19:35 (TVP 2)

Transmisja meczu - 19:55 (TVP Sport, TVP 2)

