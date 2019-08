Ryan Kent w poprzednim sezonie grał w Glasgow Rangers na zasadzie wypożyczenia, ale w lipcu wrócił na Anfield Road. Problem w tym, że 22-letni napastnik (może też na obu skrzydłach) nie mieści się w planach Juergena Kloppa, więc został oddelegowany do drużyny U-23. Młodzieżowy reprezentant Anglii liczy jednak, że uda mu się wrócić do Szkocji.

REKLAMA

Klub z Ibrox Park zamierza go ponownie wypożyczyć na sezon, a jeśli Kent się spisze, to zostanie wykupiony. Portal transfermarkt.de wycenia go na 1,75 miliona euro. W zeszłym sezonie Kent wystąpił w 23 meczach szkockiej. Strzelił sześć goli i zanotował tyle samo asyst.

Skandal

W kwietniu 2019 roku podczas derbów Glasgow Kent nie wytrzymał ciśnienia i uderzył w twarz jednego z piłkarzy Celticu. Drużyna prowadzona przez Stevena Gerrarda kończyła więc to spotkanie w „dziewiątkę” i przegrała z odwiecznym rywalem 1:2.

Glasgow Rangers - Legia Warszawa

Rangers FC pokonało w rewanżu duńskie Midtjylland 3:1 i awansowało do następnej rundy eliminacji. Dwumecz z Legią Warszawa w fazie play-off będzie dla nich szansą na drugi z rzędu awans do fazy grupowej Ligi Europy. Klub z Ibrox Park, pod wodzą Stevena Gerrarda, robi kolejne kroki naprzód w drodze do odbudowy po latach finansowych problemów i gry w najniższej klasie rozgrywkowej w kraju. - Udział w Lidze Europy jest ważny dla Rangersów z trzech powodów: dumy, prestiżu i pieniędzy - mówi nam David Friel, dziennikarz "The Scottish Sun"

Mecz Legia Warszawa - Glasgow Rangers odbędzie się w czwartek o godz. 20.