Legii Warszawa nie stać na to, żeby rezygnować z Carlitosa - uważa Żelisław Żyżyński:

REKLAMA

Legia Warszawa w czwartek zagra pierwszy mecz czwartej rundy eliminacji Ligi Europy z Rangers FC. Jeżeli wicemistrzowie Polski wygrają dwumecz z wicemistrzem Szkocji, to zagrają w fazie grupowej. Przed pierwszym meczem w Warszawie mobilizacja kibiców Legii jest wielka, a szkockie media już podgrzewają atmosferę przed rewanżem na Ibrox Stadium.

- Fani z Polski obiecują warszawską inwazję na Glasgow - pisze "Daily Record". Dziennikarze "The Scottish Sun" ocenili z kolei transparent kibiców Legii, który pojawił się na jednej z trybun podczas ligowego meczu z Zagłębiem Lubin (1:0). - Płaczą żony, płaczą dzieci, każdy z nas do Glasgow leci - 29.08 - napisali fani wicemistrzów Polski. - To pocieszne - komentują w Szkocji.

Szał przed meczem Legia Warszawa - Rangers FC

Tysiące kibiców niemal zawiesiło serwis Legii Warszawa, próbując kupić bilety - strona miała 700 tys. odsłon jednego dnia. Długie kolejki ustawiają się też przed kasami. To zainteresowanie wcale nie dziwi, bo Legia po raz ostatni awansowała do europejskich pucharów właśnie w sezonie 2016/17. W kolejnych dwóch też miała szanse, ale odpadała w eliminacjach. Do Warszawy nie przyjeżdżały jednak wtedy zespoły z aż taką marką jak Rangersi, bo dwa lata temu mistrz Polski odpadał w el. LM i LE z kazachską Astaną i mołdawskim Sheriffem Tyraspol, a rok temu ze słowackim Spartakiem Trnawa i luksemburskim F91 Dudelange - pisze w swoim tekście Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.