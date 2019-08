Marek Saganowski był o krok o dużego transferu! Więcej w materiale wideo:

Legia Warszawa zgłosiła w poniedziałek kadrę na mecze z Glasgow Rangers w IV rundzie eliminacji Ligi Europy. W zespole Aleksandara Vukovicia zabrakło Ivana Obradovicia, który jest kontuzjowany. To jedyna zmiana w porównaniu do kadry zgłoszonej do trzeciej rundy eliminacji.

Kadra Legii Warszawa na dwumecz z Glasgow Rangers:

Bramkarze: Radosław Majecki, Radosław Cierzniak, Wojciech Muzyk

Obrońcy: Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha, Paweł Stolarski, Inaki Astiz, Igor Lewczuk, Mateusz Wieteska, Marko Vesović

Pomocnicy: Arvydas Novikovas, Andre Martins, Tomasz Jodłowiec, Domagoj Antolić, Dominik Nagy, Waleriane Gwilia, Cafu, Luquinhas

Napastnicy: Carlitos, Jarosław Niezgoda, Jose Kante, Sandro Kulenović

Pierwszy mecz IV rundy eliminacji z Glasgow Rangers Legia zagra na własnym stadionie. Mecz odbędzie się 22 sierpnia o godz. 20. Rewanż zaplanowano na 29 sierpnia. Pierwszy gwizdek w Glasgow zabrzmi o godz. 20:45.

Przypomnijmy, że Legia zaczynała walkę o fazę grupową Ligi Europy od pierwszej rundy eliminacji. Wicemistrzowie Polski wygrywali kolejno dwumecze z Europa FC, Kuopionem Palloseura i Atromitosem Ateny. Jeżeli wyeliminują Glasgow Rangers, zagrają w fazie grupowej Ligi Europy.

