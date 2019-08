"Cyfrowi atleci", zobacz najnowszy odcinek nowego programu

Rangers FC to rywal Legii Warszawa w fazie play-off kwalifikacji Ligi Europy. W 3. rundzie zespół prowadzony przez Stevena Gerrarda bez najmniejszych problemów poradził sobie z duńskim Midtjylland. Na wyjeździe Rangersi wygrali 4:2, a u siebie 3:1.

Do meczu z Legią wicemistrzowie Szkocji podejdą wzmocnieni obecnością Andy'ego Kinga. 30-letni pomocnik Leicester City trafił na Ibrox Park w ramach rocznego wypożyczenia. King piłkarzem Leicester został w 2004 roku. Najpierw grał w drużynach młodzieżowych, a od 2007 grał już w pierwszym zespole. Łącznie w barwach Leicester City zanotował 375 występów.

King, mistrz Anglii, ósmym wzmocnieniem Rangersów

Największy sukces z "Lisami" zanotował w sezonie 2015/16, kiedy sensacyjnie został mistrzem Anglii. Ostatni sezon nie był dla Kinga najlepszy. W Premier League nie rozegrał żadnego meczu, a zimą został wypożyczony do Derby County. Tam rozegrał jednak raptem cztery spotkania i doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca sezonu.

King jest ósmym letnim transferem Rangers FC. Wcześniej do zespołu dołączyli stoperzy: Filip Helenader i George Edmundson, środkowi pomocnicy: Joe Aribo i Steven Davies, skrzydłowi Jake Hastie i Jordan Jones oraz napastnik Greg Stewart.

Mecz Legia - Rangers FC w czwartek w Warszawie. Rewanż tydzień później w Glasgow.

