Legia Warszawa w środę pokonała na wyjeździe grecki Atromitos 2:0. Jej następnym rywalem będzie Rangers FC, które okazało się lepsze od duńskiego Midtjylland. To tylko dwie z 42 drużyn, które rywalizować będą w fazie play-off o bezpośredni awans do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy. Dołączą one do 17 zespołów mających zagwarantowane miejsce. Pozostałe 10 drużyn to "spadkowicze" z Ligi Mistrzów - 6 zespołów z 4. rundy eliminacji oraz 4 z III rundy ze ścieżki ligowej.

REKLAMA

Pary IV rundy eliminacji Ligi Europy:

Suduva Mariampol - Ferencvarosi TC

FC Kopenhaga - Riga FC

Celtic - AIK Stockholm

Ararat-Armenia - F91 Dudelange

Łudogorec Razgrad - NK Maribor

Linfield F.C. - Karabach Agdam

Slovan Bratysława - PAOK FC

FK Astana - BATE Borysów

Torino FC - Wolverhampton

AEK Ateny - Trabzonspor

Legia Warszawa - Rangers FC

- Rangers FC Feyenoord - Hapoel Beer Szewa

FCSB - Vitoria Guimaraes

KAA Gent - HNK Rijeka

PSV Eindhoven - Apollon Limassol

RCD Espanyol - Zoria Ługańsk

Partizan Belgrad - Molde FK

SC Braga - Spartak Moskwa

Malmoe FF - Bene Jehuda Tel Awiw

RC Strasbourg - Eintracht Frankfurt

AZ Alkmaar - Royal Antwerp

Pierwsze mecze zostaną rozegrane w czwartek, 22 sierpnia. Rewanże zostaną rozegrane tydzień później.